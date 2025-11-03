november 3., hétfő

Oktatás

1 órája

Híd a múzeum és pedagógia között - kétnapos konferencia a Soproni Egyetemen

Címkék#skanzen#Soproni Egyetem#Múzeumok Őszi Fesztiválja

Sopronban zajlik a 17. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, ahol a múzeumi szakemberek az elmúlt évek eredményeit és a jövő kihívásait vitatják meg. A kétnapos rendezvényt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a Soproni Egyetemmel közösen szervezte.

Varga Henrietta

A napokban a Soproni Egyetem ad otthont a „Múzeumi kifutó – trendek a múzeumpedagógiában” című országos szakmai konferenciának. A rendezvény a 20. Múzeumok Őszi Fesztiválja záróprogramjaként csaknem száz szakember részvételével zajlik, és a múzeumpedagógia legújabb irányait mutatja be. Célja, hogy a szakemberek közösen gondolkodjanak arról, miként tehető élményszerűvé a tudásátadás, és hogyan válhatnak a múzeumok a tanulás új színtereivé.

múzeum
A konferencián a Soproni Múzeum kollégái is részt vettek. Fotó: Rombai Péter

Híd a múzeum és pedagógia között

A sajtótájékoztatón Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a múzeumoknak a változó társadalmi környezethez igazodva kell megszólítaniuk a fiatal generációkat.

- Nagyon fontos, hogy fiataljaink is részesüljenek azokban a javakban, amelyeket elődeink felhalmoztak, de nem mindegy, hogy milyen formában mutatjuk meg. A mai kor kihívásai – ahol a Facebook és az online tér mindennap jelen van – új válaszokat igényelnek – fogalmazott az államtitkár. - Ezek a konferenciák azért nélkülözhetetlenek, mert a szakemberek megoszthatják tapasztalataikat, és közösen találhatnak rugalmas megoldásokat a következő kihívásokra.

Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár. Fotó: Rombai Péter

Dr. Sári Zsolt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese elmondta, hogy a Skanzen a Múzeumok Őszi Fesztiváljának főszervezője.

- Ez egy országos rendezvénysorozat, amelynek egyik kiemelt eseménye a 17. Múzeumpedagógiai Konferencia. A konferencia különlegessége, hogy az ország szinte minden múzeumából érkeznek múzeumpedagógusok, akik közösen tekintik át az elmúlt két évtized eredményeit, fejlődési irányait és a jövő lehetőségeit. Az idei esemény azért fontos, mert a fesztivál 20. évfordulója alkalmából egyfajta összegzés is történik. Bemutatjuk, mit ért el a magyar muzeológia és múzeumpedagógia az elmúlt húsz évben, illetve milyen új utak és lehetőségek nyílhatnak a következő évtizedben.

A főigazgató-helyettes hangsúlyozta, hogy az Őszi Fesztivál – a Múzeumok Majálisa és a Múzeumok Éjszakája mellett – a harmadik legjelentősebb országos múzeumi programsorozat. Célja, hogy a látogatók felé is bemutassa a múzeumok belső szakmai munkájának eredményeit, különösen a múzeumpedagógia területén. A programok középpontjában az a kérdés áll, hogyan lehet még szorosabb kapcsolatot kialakítani a közösségek és a múzeumok között.

Dr. Sári Zsolt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese. Fotó: Rombai Péter

Habil. dr. Varga László, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja az együttműködés fontosságát emelte ki.

- A múzeumpedagógia a múzeum és a pedagógia közötti híd. Amikor a gyerekek tárgyakkal találkoznak, cselekednek, érzelmek kapcsolódnak a tanuláshoz, ez teszi maradandóvá az élményt – mondta.

A sajtótájékoztatón elhangzott egy fontos hír is, hiszen a dékán bejelentette, hogy a Soproni Egyetem új képzést indít.

- Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy bejelenthetem: a Benedek Elek Pedagógiai Kar múzeumpedagógiai mikroképzést indít. A nappali tagozatos hallgatók egymásra épülő kurzusokon keresztül sajátíthatják el a múzeumpedagógia alapjait, és gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek Sopron múzeumaiban és iskoláiban.

Habil. dr. Varga László, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja. Fotó: Rombai Péter

A soproni esemény a múzeumi és pedagógiai szakemberek közös gondolkodását erősíti, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövő tanulási környezetei a múzeumok falai között is megszülethetnek.

 

