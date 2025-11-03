1 órája
Híd a múzeum és pedagógia között - kétnapos konferencia a Soproni Egyetemen
Sopronban zajlik a 17. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, ahol a múzeumi szakemberek az elmúlt évek eredményeit és a jövő kihívásait vitatják meg. A kétnapos rendezvényt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a Soproni Egyetemmel közösen szervezte.
A napokban a Soproni Egyetem ad otthont a „Múzeumi kifutó – trendek a múzeumpedagógiában” című országos szakmai konferenciának. A rendezvény a 20. Múzeumok Őszi Fesztiválja záróprogramjaként csaknem száz szakember részvételével zajlik, és a múzeumpedagógia legújabb irányait mutatja be. Célja, hogy a szakemberek közösen gondolkodjanak arról, miként tehető élményszerűvé a tudásátadás, és hogyan válhatnak a múzeumok a tanulás új színtereivé.
Híd a múzeum és pedagógia között
A sajtótájékoztatón Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a múzeumoknak a változó társadalmi környezethez igazodva kell megszólítaniuk a fiatal generációkat.
- Nagyon fontos, hogy fiataljaink is részesüljenek azokban a javakban, amelyeket elődeink felhalmoztak, de nem mindegy, hogy milyen formában mutatjuk meg. A mai kor kihívásai – ahol a Facebook és az online tér mindennap jelen van – új válaszokat igényelnek – fogalmazott az államtitkár. - Ezek a konferenciák azért nélkülözhetetlenek, mert a szakemberek megoszthatják tapasztalataikat, és közösen találhatnak rugalmas megoldásokat a következő kihívásokra.
Dr. Sári Zsolt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese elmondta, hogy a Skanzen a Múzeumok Őszi Fesztiváljának főszervezője.
- Ez egy országos rendezvénysorozat, amelynek egyik kiemelt eseménye a 17. Múzeumpedagógiai Konferencia. A konferencia különlegessége, hogy az ország szinte minden múzeumából érkeznek múzeumpedagógusok, akik közösen tekintik át az elmúlt két évtized eredményeit, fejlődési irányait és a jövő lehetőségeit. Az idei esemény azért fontos, mert a fesztivál 20. évfordulója alkalmából egyfajta összegzés is történik. Bemutatjuk, mit ért el a magyar muzeológia és múzeumpedagógia az elmúlt húsz évben, illetve milyen új utak és lehetőségek nyílhatnak a következő évtizedben.
A főigazgató-helyettes hangsúlyozta, hogy az Őszi Fesztivál – a Múzeumok Majálisa és a Múzeumok Éjszakája mellett – a harmadik legjelentősebb országos múzeumi programsorozat. Célja, hogy a látogatók felé is bemutassa a múzeumok belső szakmai munkájának eredményeit, különösen a múzeumpedagógia területén. A programok középpontjában az a kérdés áll, hogyan lehet még szorosabb kapcsolatot kialakítani a közösségek és a múzeumok között.
Habil. dr. Varga László, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja az együttműködés fontosságát emelte ki.
- A múzeumpedagógia a múzeum és a pedagógia közötti híd. Amikor a gyerekek tárgyakkal találkoznak, cselekednek, érzelmek kapcsolódnak a tanuláshoz, ez teszi maradandóvá az élményt – mondta.
A sajtótájékoztatón elhangzott egy fontos hír is, hiszen a dékán bejelentette, hogy a Soproni Egyetem új képzést indít.
- Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy bejelenthetem: a Benedek Elek Pedagógiai Kar múzeumpedagógiai mikroképzést indít. A nappali tagozatos hallgatók egymásra épülő kurzusokon keresztül sajátíthatják el a múzeumpedagógia alapjait, és gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek Sopron múzeumaiban és iskoláiban.
A soproni esemény a múzeumi és pedagógiai szakemberek közös gondolkodását erősíti, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövő tanulási környezetei a múzeumok falai között is megszülethetnek.