Vendéglátás

1 órája

Fontos változást jelentett be a nemrég nyitott győri pizzéria

pizzéria Wolt Foodora GasztroKalauz

Fontos változásról számolt be a vendéglátóhely. A Morris Pizza&Sajt megváltozott nyitva tartással várja vendégeit, és a kiszállítás módja is változik.

Kisalföld.hu

A Morris Pizza&Sajt augusztusban nyitott Győr-Szabadhegyen. Hamar a környék és a város más részein élők kedvencévé vált a hely, mely most fontos változásokról számolt be közösségi oldalán.

Morris Pizza&Sajt
A Morris Pizza&Sajt több fntos változást is bejelentett.

Ezek a Morris Pizza&Sajt változásai

"Ma és holnap (azaz kedden és szerdán – a szerk.) technikai okok miatt zárva tartunk. Csütörtöktől újra nyitva leszünk. Pár változás: a Foodora és a Wolt megszűnik nálunk, kedden és szerdán mindig zárva leszünk" – írták, majd kommentben hozzátették: 

Saját futárral fogunk szállítani, illetve továbbra is személyesen is át lehet venni. Ezenkívül dolgozunk a helyben fogyasztás lehetőségén is. Hamarosan jövünk a részletekkel.

 

