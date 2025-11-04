Fontos változást jelentett be a nemrég nyitott győri pizzéria

A Morris Pizza&Sajt augusztusban nyitott Győr-Szabadhegyen. Hamar a környék és a város más részein élők kedvencévé vált a hely, mely most fontos változásokról számolt be közösségi oldalán.

A Morris Pizza&Sajt több fntos változást is bejelentett.

Ezek a Morris Pizza&Sajt változásai

"Ma és holnap (azaz kedden és szerdán – a szerk.) technikai okok miatt zárva tartunk. Csütörtöktől újra nyitva leszünk. Pár változás: a Foodora és a Wolt megszűnik nálunk, kedden és szerdán mindig zárva leszünk" – írták, majd kommentben hozzátették: