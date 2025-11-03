november 3., hétfő

Megújult környezetben, változatlan minőséggel várja vásárlóit a Csapod Hús Fertődön

A Csapod Hús Fertődön új fejezetet nyit: a korábbi, Fertődi Coop üzletben működő hentesüzlet önálló, modern üzlethelyiségbe költözött.

Kisalföld.hu

A költözéssel tágasabb, megújult környezetben folytatják munkájukat, miközben továbbra is a jól megszokott friss húsokat, ízletes húskészítményeket és barátságos kiszolgálást kínálják vásárlóiknak. Az új üzlet a Fertőd, Fő utca 9/b szám alatt található, mindössze 150 méterre a korábbi helyszíntől, Sopron irányába. A megújult bolt 2025. november 4-én, kedden reggel 6 órakor nyitja meg kapuit, ahol a vásárlókat sok szeretettel és a megszokott minőséggel várják. A Csapod Hús csapata köszönetet mond minden eddigi és leendő vásárlójának a bizalomért, és szeretettel vár mindenkit az új, modern üzletben – ahol a frissesség és a minőség továbbra is garantált - olvasható az üzlet közösségi oldalán.

 

 

 

