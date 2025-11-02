Már csak elektronikus számlát küld a Pannon Víz a cégeknek

Január 1-től a Pannon-Víz Zrt. a papíralapú számla helyett kizárólag csak elektronikus számlát bocsáthat ki a nem lakossági felhasználók részére –írja a társaság weboldalán. Ennek megfelelően a nem lakossági felhasználók kötelesek legkésőbb 2025. október 31-ig a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátani az elektronikus számla fogadására szolgáló elektronikus levelezési címüket, amennyiben ezt korábban még nem tették meg.

A Pannon-Víz Zrt. felé történő bejelentés módja az [email protected] e-mail címen, vagy regisztrációt, illetve bejelentkezést követően az online ügyfélszolgálaton lehetséges.

Ahogy az a közleményükben olvasható: amennyiben a felhasználó nem tesz eleget a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének, a szolgáltató az elektronikus számlát a cégjegyzékben, államigazgatási szerv vagy bíróság által vezetett közhiteles, illetve egyéb nyilvántartásban szereplő elektronikus levelezési címre küldi meg, mindaddig, amíg a felhasználó ettől eltérő címet nem közöl.

Részletezik: azok a nem lakossági felhasználók, akik jelenleg a DÍJNET számlabemutatási rendszeren keresztül kapják e-számláikat, két lehetőség közül választhatnak: továbbra is a DÍJNET rendszeren keresztül kérik a számlák bemutatását, vagy a megadott elektronikus levelezési címre kérik azok megküldését 2026. január 1-jétől. Mindkét esetben szükséges az elektronikus számla fogadására szolgáló e-mail cím rendelkezésre bocsátása.

Mint írják: amennyiben a felhasználó a jövőben nem a DÍJNET rendszeren keresztül kívánja fogadni számláit, hanem közvetlenül e-mailben, először kezdeményeznie kell a DÍJNET rendszerben a Pannon-Víz Zrt.-re vonatkozó számlakibocsátói regisztráció törlését. A törlési kérelem feldolgozását követően a 2026. január 1-jétől kiállított e-számlákat már az újonnan megadott elektronikus levelezési címre küldi meg a szolgáltató. A folyamatos számlaküldés biztosítása érdekében a törlés kezdeményezését célszerű 2025. december 12. után elvégezni.