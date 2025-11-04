november 4., kedd

Ne rutinból közlekedj!

Korlátozzák az M1-es forgalmát, lebontják ezt a hidat

Éjszakai forgalomkorlátozásra kell számítani az M1-es autópályán Pátynál.

Kisalföld.hu
Forrás: MKIF

Új üteméhez ért az M1-es autópálya bővítése a Sasfészek-tó pihenőhely térségében, a meglévő autópálya híd bontását kezdik meg a szakemberek az MKIF tájékoztatása szerint.

m1-es autópálya
Az M1-es autópálya szakaszán korlátozzák a forgalmat. Forrás: MKIF

A munkálat idején az autópálya és a pihenőhely forgalmában korlátozás nem lesz, a csomópontban a fel- és lehajtást végig biztosítják.

November 5-én (szerdán) várhatóan 19:30-tól másnap hajnali 4:50-ig lezárják a 1134. sz. út (Kerekdombi út) autópálya alatt áthaladó szakaszát, mert a hídgerendák kiemelését végzik a szakemberek. 

Az utat teljes szélességben lezárják a munkálatok miatt, ezért a forgalmat a 81106 sz. út - Felsőtorbágyi út - Ország út - 1 sz. főút vonalra terelik. 

Az M1 bővítése egy komplex, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:

  • 72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,
  • 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új külön-szintű csomópontot is kialakítanak,
  • 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítenek és modernizálnak, mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,
  • 2 mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),
  • 7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,
  • korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,
  •  jelentősen növelikk a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.

A hidak átépítéséről korábban bővebben írtunk.

 

