Korlátozzák az M1-es forgalmát, lebontják ezt a hidat
Éjszakai forgalomkorlátozásra kell számítani az M1-es autópályán Pátynál.
Új üteméhez ért az M1-es autópálya bővítése a Sasfészek-tó pihenőhely térségében, a meglévő autópálya híd bontását kezdik meg a szakemberek az MKIF tájékoztatása szerint.
Hidat bontanak le az M1-esen, lezárják ezt a forgalmas utat
A munkálat idején az autópálya és a pihenőhely forgalmában korlátozás nem lesz, a csomópontban a fel- és lehajtást végig biztosítják.
November 5-én (szerdán) várhatóan 19:30-tól másnap hajnali 4:50-ig lezárják a 1134. sz. út (Kerekdombi út) autópálya alatt áthaladó szakaszát, mert a hídgerendák kiemelését végzik a szakemberek.
Az utat teljes szélességben lezárják a munkálatok miatt, ezért a forgalmat a 81106 sz. út - Felsőtorbágyi út - Ország út - 1 sz. főút vonalra terelik.
Az M1 bővítése egy komplex, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:
- 72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,
- 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új külön-szintű csomópontot is kialakítanak,
- 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítenek és modernizálnak, mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,
- 2 mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),
- 7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,
- korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,
- jelentősen növelikk a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.
A hidak átépítéséről korábban bővebben írtunk.
