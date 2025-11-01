M1-es bővítése: 72 hidat, felüljárót építenek át - fotók

"A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek. Ezután következhet az elemek beemelése, mely várhatóan a következő hetekben éjjeli munkálat során meg is történik az M1-es bővítése során" - közölte az MKIF.

Az M1-es bővítése során több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át-vagy újjáépítése a pályán kívüli területeken is. Ez több mint 70 helyszínt jelent. Fotó: MKIF

M1-es bővítése - Éveken át tartó munka

Arról, hogy milyen ütemezéssel, milyen munkafolyamatok révén jutnak el a szakemberek az eredeti forgalmi rendből az új kiszélesített M1-es autópályához és mi az a 2+1+1-es terelés, az alábbi animáció nyújt segítséget.