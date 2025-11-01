Minden idők egyik legnagyobb hazai beruházása
53 perce
M1-es bővítése: 72 hidat, felüljárót építenek át - fotók
A bővítés előtt álló, M0 és Concó pihenőhely közti szakasz 78 km, melyen 72 híd-és felüljáró kerül át- vagy újjáépítésre.
"A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek. Ezután következhet az elemek beemelése, mely várhatóan a következő hetekben éjjeli munkálat során meg is történik az M1-es bővítése során" - közölte az MKIF.
M1-es bővítése - Éveken át tartó munka
Arról, hogy milyen ütemezéssel, milyen munkafolyamatok révén jutnak el a szakemberek az eredeti forgalmi rendből az új kiszélesített M1-es autópályához és mi az a 2+1+1-es terelés, az alábbi animáció nyújt segítséget.
M1-es bővítése: 72 hidat, felüljárót építenek átFotók: MKIF
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre