Minden idők egyik legnagyobb hazai beruházása

53 perce

M1-es bővítése: 72 hidat, felüljárót építenek át - fotók

Címkék#átépítés#M1-es autópálya#MKIF#Concó pihenőhely

A bővítés előtt álló, M0 és Concó pihenőhely közti szakasz 78 km, melyen 72 híd-és felüljáró kerül át- vagy újjáépítésre.

Kisalföld.hu

"A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek. Ezután következhet az elemek beemelése, mely várhatóan a következő hetekben éjjeli munkálat során meg is történik az M1-es bővítése során" - közölte az MKIF.

Az M1-es bővítése során több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át-vagy újjáépítése a pályán kívüli területeken is. Ez több mint 70 helyszínt jelent. Fotó: MKIF
Az M1-es bővítése során több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át-vagy újjáépítése a pályán kívüli területeken is. Ez több mint 70 helyszínt jelent. Fotó: MKIF

M1-es bővítése - Éveken át tartó munka 

Arról, hogy milyen ütemezéssel, milyen munkafolyamatok révén jutnak el a szakemberek az eredeti forgalmi rendből az új kiszélesített M1-es autópályához és mi az a 2+1+1-es terelés, az alábbi animáció nyújt segítséget.

M1-es bővítése: 72 hidat, felüljárót építenek át

Fotók: MKIF


 

