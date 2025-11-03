Baleset és dugók nehezítik meg a hétfői elindulást az M1-esen

Az Útinform a honlapján tájékoztatott a részletekről, hétfőn így kezdődött a nap az ország egyik legforgalmasabb sztrádáján az M1-es autópályán.

Türelemre lesz szükségük az autósoknak a hét elkezdéséhez az M1-esen. Fotó: Csapó Balázs

M1-es autópálya: balesettel és dugókkal indult a hétfő

M1-es autópályán, a Lébény és Mosonmagyaróvár között kiépített terelésben Hegyeshalom felé a 148-as km-nél korábban baleset történt. A résztvevők elhagyták a helyszínt, mindkét sáv járható. A több mint 5 km-es torlódás feloszlóban van.

Lassulás, időszakos torlódás nehezíti a közlekedést a Budapest környéki utakon. Megnövekedett menetidőre, és telített sávokra készüljenek a főváros felé, az M1-es autópályán, Herceghalom és Biatorbágy között.

Az M1-es autópályán a szélesítési munkák kapcsán a Budapest felé vezető oldalon, az 54-es kilométertől a 19-es kilométerig több km hosszan csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A Hegyeshalom irányába a külső és a leállósáv használható. Fontos tudni, hogy aki a főváros felé tart, és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 19-es km-ek közötti szakaszon sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M1-es és az M0-s autóút csomópontja.

Ez is okozhat dugókat

A bővítés előtt álló, M0 és Concó pihenőhely közti szakasz 78 km, melyen 72 híd- és felüljárót építenek át vagy építenek újjá.