november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

57 perce

Baleset és dugók nehezítik meg a hétfői elindulást az M1-esen

Címkék#m1#közlekedés#baleset#dugó

Nincsenek könnyű helyzetben az autósok hétfőn sem az M1-es autópályán.

Kisalföld.hu

Az Útinform a honlapján tájékoztatott a részletekről, hétfőn így kezdődött a nap az ország egyik legforgalmasabb sztrádáján az M1-es autópályán.

Micsoda meglepetés! Dugók és baleset az M1-esen hétfőn.
Türelemre lesz szükségük az autósoknak a hét elkezdéséhez az M1-esen. Fotó: Csapó Balázs

M1-es autópálya: balesettel és dugókkal indult a hétfő

M1-es autópályán, a Lébény és Mosonmagyaróvár között kiépített terelésben Hegyeshalom felé a 148-as km-nél korábban baleset történt. A résztvevők elhagyták a helyszínt, mindkét sáv járható. A több mint 5 km-es torlódás feloszlóban van. 

Lassulás, időszakos torlódás nehezíti a közlekedést a Budapest környéki utakon. Megnövekedett menetidőre, és telített sávokra készüljenek a főváros felé, az M1-es autópályán, Herceghalom és Biatorbágy között.

Az M1-es autópályán a szélesítési munkák kapcsán a Budapest felé vezető oldalon, az 54-es kilométertől a 19-es kilométerig több km hosszan csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A Hegyeshalom irányába a külső és a leállósáv használható. Fontos tudni, hogy aki a főváros felé tart, és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 19-es km-ek közötti szakaszon sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M1-es és az M0-s autóút csomópontja.

Ez is okozhat dugókat

A bővítés előtt álló, M0 és Concó pihenőhely közti szakasz 78 km, melyen 72 híd- és felüljárót építenek át vagy építenek újjá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu