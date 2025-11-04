november 4., kedd

Nagy megtiszteltetés

28 perce

Élete a koraszülöttek fejlesztése, kitüntetést kapott a győri alapítvány vezetője

November közepén, pontosan 17-én ünnepeljük a koraszülöttek világnapját. Győrben a Gézengúz Alapítvány foglalkozik többek között koraszülöttek fejlesztésével. A világnaphoz közeledve nagy megtiszteltetés érte a győri intézet vezetőjét, Kovácsné Lengyel Monikát. A Gézengúz Alapítvány Győri Intézetének szakembere a Széchenyi István egyetem címzetes egyetemi mesteroktatója lett.

Gyurina Zsolt
Fontos felhívni a figyelmet a koraszülöttekre és a biztonságos ellátásukra.

Közeledik a koraszülöttek világnapja, de nem csak ebből az apropóból kerestük fel az alapítvány vezetőjét. - Közel húsz éve oktatom a „Korai fejlesztés elmélete és gyakorlata” című tantárgyat a győri egyetemen. Az a célom, hogy a jövő gyógypedagógusai innovatív, gyakorlatorientált tudást kapjanak és lássák, milyen óriási értéket jelent az, amit a mindennapokban a gyermekekért teszünk. Örömmel adom át évente 120-180 hallgatónak mindazt, amit fontosnak tartok - fogalmazott portálunknak Kovácsné Lengyel Mónika, a korai életkorban magasszintű egészségügyi ellátás egyik meghatározó térségi központja, a győri Gézengúz Alapítvány vezetője. 

- Az intézményben több szakma – gyógypedagógia, gyógytorna és orvosi háttér – dolgozik együtt, hogy a legkisebbek és családjaik személyre szabott támogatást kapjanak. A mindennapi munkánkban azok az egyik legszebb pillanatok, amikor látjuk, hogyan fejlődnek a gyermekek, és mennyi örömöt hoz a közös munka a családok életében. A mostani cím inkább közös elismerés: az egész csapaté.

Kovácsné Lengyel Monika hangsúlyozta, hogy a koraszülött gondozás nem ér véget, amikor a család hazaér a kórházból. Fontos a figyelem, a rendszeres kontroll és a család támogatása, hogy a baba fejlődése a lehető legjobb úton haladjon tovább. Intézeténél több szakember dolgozik együtt, neurológusok mellett pszichológusok, gyógytornászok és gyógypedagógusok közösen figyelik a babák fejlődését, hogy időben felismerjék, mire van szükségük. Felhívta a figyelmet, hogy minél korábban észreveszik a fejlődési eltérések apró jeleit, annál hatékonyabban tudják támogatni a gyermek idegrendszeri érését – akár már az első hetektől. A korai beavatkozás nemcsak a mozgásfejlődést támogatja, hanem segít megelőzni a későbbi tanulási és beilleszkedési nehézségeket is.

Koraszülött gondok és terápiás lehetőségek

A koraszülöttek fejlesztésénél kimondottan fontos a vízi és szárazföldi terápia. A Gézengúz Alapítványnál ebben kiemelt szerepet kap két, dr. Schultheisz Judit alapító nevéhez fűződő innováció: a Neuro-hidroterápia és a Huple-program. A Neuro-hidroterápia olyan kíméletes, gyengéd módszer, amely otthon, a fürdőkádban is végezhető. A vízben a mozgások könnyebbek és harmonikusabbak, így javulhat az izomtónus, a mozgáskoordináció és a légzés is. Később a fejlesztés medencében, a gyermek életkorához és állapotához igazítva folytatódik. A Huple-program az egyensúly és a mozgáskoordináció fejlesztését támogatja már újszülöttkortól. Segít például, ha a gyermeknek nehézsége van a fejtartással, a törzsstabilitással vagy a mozgásfejlődés egyes szakaszaival - a koraszülöttek esetében előfordulhat. A szülők megtanulhatják az otthoni használatát is, így a fejlesztés játékosan beépülhet a mindennapokba.

 

