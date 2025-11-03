Klebelsberg Kuno öröksége előtt tiszteleg az Őrvidék Ház évadzáró előadása

Az est előadója Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc főiskolai tanár, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgató-helyettese, kutatócsoport-vezetője lesz, aki „Klebelsberg Kuno, a legnagyobb álmú magyar kultúrpolitikus” című előadásában idézi fel a kimagasló államférfi életútját és eszméit.

A program során az érdeklődők bepillantást nyerhetnek Klebelsberg azon törekvéseibe, amelyekkel a magyar oktatás, tudomány és kultúra fejlődését szolgálta az óvodáktól az egyetemekig, a népműveléstől a sportig. Külön hangsúlyt kap majd az a két alappillér, amelyre egész életművét építette. A „néprétegek felemelése” és a nemzetet a világban méltón képviselő szellemi elit nevelése. Az est hangulatát a Soproni Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola – Zeneiskola növendékeinek közreműködése teszi még ünnepélyesebbé.