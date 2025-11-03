november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

32 perce

Klebelsberg Kuno öröksége előtt tiszteleg az Őrvidék Ház évadzáró előadása

Címkék#Sopron#Klebelsberg Kunó#előadás

Az Őrvidék Ház szeretettel hívja és várja az érdeklődőket november 11-én, kedden 17 órakor a Soproni TIT előadótermébe, ahol évadzáró rendezvényén a magyar művelődéspolitika egyik legnagyobb alakjára, Klebelsberg Kunóra emlékeznek születésének 150. évfordulója alkalmából.

Kisalföld.hu

Az est előadója Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc főiskolai tanár, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgató-helyettese, kutatócsoport-vezetője lesz, aki „Klebelsberg Kuno, a legnagyobb álmú magyar kultúrpolitikus” című előadásában idézi fel a kimagasló államférfi életútját és eszméit.

Dr. habil. Ujváry Gábor

A program során az érdeklődők bepillantást nyerhetnek Klebelsberg azon törekvéseibe, amelyekkel a magyar oktatás, tudomány és kultúra fejlődését szolgálta az óvodáktól az egyetemekig, a népműveléstől a sportig. Külön hangsúlyt kap majd az a két alappillér, amelyre egész életművét építette. A „néprétegek felemelése” és a nemzetet a világban méltón képviselő szellemi elit nevelése. Az est hangulatát a Soproni Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola – Zeneiskola növendékeinek közreműködése teszi még ünnepélyesebbé.

Klebelsberg Kunó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu