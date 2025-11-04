5 évre 10 ezer
49 perce
Felszámolják a kisállat temető sírhelyeit Ikrényben, ha nem fizet a gazdi
Az Ikrényi kisállat temetőben az adott kedvencek sírhelyét felszámolják - olvasható az egyik győri Facebook csoportban.
A Győrben Hallottam közösségi csoportban osztották meg, hogy ha nem utal a gazdi, felszámolják a kiskedvencek sírhelyét az ikrényi kisállat temetőben.
Felszámolnak több sírhelyet az ikrényi kisállat temetőben
Sok sírt felszámoltak már
- írták a posztban megjelent képen.
A megosztott fotón az is olvasható, hogy öt évre a sírhely megváltása 10 ezer forintba kerül.
