Felszámolják a kisállat temető sírhelyeit Ikrényben, ha nem fizet a gazdi

Az Ikrényi kisállat temetőben az adott kedvencek sírhelyét felszámolják - olvasható az egyik győri Facebook csoportban.

Kisalföld.hu

A Győrben Hallottam közösségi csoportban osztották meg, hogy ha nem utal a gazdi, felszámolják a kiskedvencek sírhelyét az ikrényi kisállat temetőben.

kisállat temető Ikrény.
Az ikrényi kisállat temetőben felszámolják a sírhelyet, ha nem fizet a gazdi. Forrás: Shutterstock

Felszámolnak több sírhelyet az ikrényi kisállat temetőben

Sok sírt felszámoltak már 

- írták a posztban megjelent képen.

A megosztott fotón az is olvasható, hogy öt évre a sírhely megváltása 10 ezer forintba kerül.

