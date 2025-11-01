november 1., szombat

Fejlesztés

1 órája

Jó megállapodással bővülhet a győri Szent Anna Otthon

Címkék#Győr#Szent Anna Otthon#polgármester#önkormányzat

A FIDESZ közleményét változtatás nélkül közöljük.

Kisalföld.hu
Jó megállapodással bővülhet a győri Szent Anna Otthon

Forrás: Szent Anna Otthon Győr

A 400 szépkorúnak jelenleg is biztonságos, nyugodt mindennapokat és környezetet biztosító Szent Anna Otthon bővítésével kapcsolatban újabb előrelépések történtek az októberi közgyűlésen. Frakciónk továbbra is úgy véli, hogy a marcalvárosi terület hasznosításával kapcsolatban egy jó megállapodás szükséges. Javaslatunk értelmében a telket átadjuk a Győr-Szol Zrt-nek, hogy a szolgáltató cég egy mindenki számára elfogadható megállapodást kössön a leendő befektetővel.

 

A befektető egyrészről vállalja az idősotthon bővítését, másfelől azt is vállalja, hogy az intézmény, azaz a Kiserdő környékén az építkezés miatt kivágott beteg, invazív növényeket nemesfákkal pótolja majd. Mindezt úgy, hogy a telekért cserébe a beruházó férőhelyeket biztosít a város önkormányzatának. A baloldali városvezetés számára nem fontos a szépkorúak jövője, a javaslatot ugyanis nem támogatták. Frakciónk a javaslatot elfogadta, a következő év első felében a terület konkrét átadásáról is tudunk dönteni.

 

Az októberi közgyűlésen ismét felhívtuk a figyelmet arra, hogy az Audi-szerződés nyilvánosságra hozása miatt a kormányhivatal elmarasztalta a polgármestert, ugyanis Pintér Bence megsértette az adatkezelési szabályzatot, valamint az önkormányzat SZMSZ-ét. Felszólítjuk Pintér Bencét, hogy ne rombolja a befektetői bizalmat, mi továbbra is azon leszünk, hogy Győr prosperáló város legyen!

 

 

