Így szerezhetnek még pluszpontokat a felvételiző diákok

Címkék#többletpont#Felvi hu#pluszpont#Széchenyi István Egyetem#felvételi

A tavasszal érettségizők közül már sokan számolgatják a felsőoktatási felvételihez szükséges pontokat. Mutatjuk, hogyan lehet még pluszpontokat gyűjteni, hogy biztos legyen a továbbtanulás.

Dániel Viktória

Megéri gyűjteni a pluszpontokat a felsőoktatási felvételihez. Tavaly néhány jelentkezőnek pont azon múlt a felvételije, hogy nem vette elég komolyan az intézményi többletpontok fontosságát. Pedig 100 pluszpontot lehet így szerezni. Mutatjuk, hogy a 2026-os felvételi során miként lehet többletpontokat szerezni a győri Széchenyi István Egyetemre.

intézményi többletpontok
Kellenek az intézményi többletpontok a sikeres felvételihez. A nyelvvizsga és az emelt érettségi mellett külön kompetencia fejlesztő kurzusokon is lehet gyűjteni a pontokat a Széchenyi István Egyetemen.
Forrás: Mediaworks Archívum

Egyetemi felvételi pontok

Az érettségi és a tanulmányi eredmények fontossága nem csökkent az új felvételi pontszámítási rendszerben. 200-200 pont szerezhető, ha minden tárgy kitűnő a bizonyítványban és minden érettségi 100 százalékosra sikerül. Fontos, hogy a középszintű érettségi vizsgák eredményét nem névértéken számítják be a pontokba, hanem a felvi.hu oldalon megtalálható táblázatban meghatározott 2/3-os pontszámmal. Tavaly a vármegye legnépszerűbb szakjaira való bekerüléshez az iskolai kiválóság mellett viszont nagyon kellettek az intézményi pluszpontokat is.

Intézményi többletpontok a Széchenyin

Ahogy a neve is mutatja, az egyetemek határozzák meg, hogy miért járnak intézményi többletpontok. Van, ahol előzetes elbeszélgetést tartanak, máshol szakspecifikus minikurzusokon lehet pontokat gyűjteni. Mutatjuk, hogy a Széchenyi István Egyetem milyen lehetőségeket kínál arra, hogy a jelentkezők kimaxolhassák a 100 pluszpontot.

Emelt érettségi

Legalább egy tárgyból mindenkinek javasolt az emelt szintű érettségi, ugyanis a felvételi pontok mellett 50 pluszpont jár, ha választható és 30 pluszpont, ha nem választható tárgyból tesz emelt szintű vizsgát a jelentkező és az eredménye eléri legalább a 45 százalékot.

Néhány szakon kötelező az emelt szintű érettségi, így jelentkezés előtt mindenképp érdemes külön tájékozódni a felvi.hu-n a követelményekről: ezeken a szakokon mindenképp emelt szinten kell vizsgázni a felvételhez a megadott tárgyak valamelyikéből, különben hiába van meg a pont, nem veszik fel a jelentkezőt.

Nyelvvizsga

Érdemes energiát fektetni a nyelvtanulásba, ugyanis már alapszintű nyelvvizsgára is lehet pluszpontokat szerezni. Középfokú komplex nyelvvizsgáért 50, felsőfokúért pedig 80 többletpont jár.

Ha a vizsga csak részben sikerül, tehát vagy az írásbeli vagy a szóbeli része van meg, akkor a teljes pontszám felét kapja meg a jelentkező.

Felkészítő kurzusok

Az egyetem Út a felsőoktatásba programja idén is számos ingyenes kompetenciafejlesztő programot kínál a jelentkezőknek, amelyekkel szintén pluszpontokat szerezhetnek a felvételihez, valamint belekóstolhatnak abba is, hogy milyen lesz a választott szakon tanulni.

A képzések közt számos tématerület megtalálható, mint például a jog, az építészet, az informatika vagy az egészségtudomány.

Az elérhető programok listája a Széchenyi István Egyetem oldalán érhetőek el.

Szakmai és sport teljesítmény

Releváns szakmai tapasztalatért, tanulmányi teljesítményért és sportsikerekért is lehet pluszpontokat kapni a Széchenyi István Egyetemen. Ilyen:

· az OKJ-s képesítés,

· a Tudományos Diákköri Konferencián,

· az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen,

· illetve az ezeken kívüli rangos tanulmányi versenyeken való sikeres szereplés.

A Széchenyi István Egyetem a felveteli.sze.hu internetes oldalon az egyes szakok leírásánál részletesen feltünteti, hogy azon a szakon mire hány intézményi pont kapható.

 

