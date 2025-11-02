Nyisson vendéglőt a 81-es mellett Győr közelében - Mutatjuk, hol és mennyiért

Éteremnek, vendéglátásra kiváló ingatlant kínál megvételre az ingatlanbazar.hu oldal. Az autópályához közel, a 81-es főút menté, Töltéstaván, a táplánypusztai ipari park mellett van az épület. Minden adott benne, hogy az utazók szolgálatára álljon. 68 millió forintért eladó az ingatlan. Két szinten százhatvan négyzetméteren alakítható és még hetven négyzetméternyi pince is tartozik hozzá. A telek 500 négyzetméter. A ház összközműves, három fázisú villany és gáz is van.

Töltéstaván eladó az ingatlan, amelyen az épület kiválóan alkalmas vendéglátásra. Fotó: ingatlanbazar.hu

Ingatlan a főút mellett

A főútról lehajtó van az épülethez, ahol a parkolók kialakítása már folyamatban van. A töltéstavai épület vendéglátásra alkalmas, akár büfé akár vendéglő is működhetne benne. Az épület alsó szintjén található egy vendégtér, valamint a konyha. A bejárat előtt négy asztalos fedett teraszt alakítottak ki. A pincerész raktározásra is alkalmas lehet, de konyhai előkészítő is kialakító benne. Az emeleten van két szoba, fürdőszoba.

A hirdetés megemlíti, hogy a szomszédos ipari terület folyamatosan fejlődik, rövidesen kezdődik például egy 5000 négyzetméteres csarnok építése. További fotók itt láthatók.