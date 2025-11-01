november 1., szombat

Nem felejtik a tragédiákat

2 órája

Hősi halottakra emlékezik a rendőrség, hárman Győr-Moson-Sopronban vesztették életüket

Címkék#rendőrség#megemlékezés#Győr-Moson-Sopron

A hősi halottjai előtt tiszteleg a rendőrség. Tizenkét nevet tettek közzé, ebből kettő rendőrt Győr-Moson-Sopronban ért a tragédia.

Kisalföld.hu

Az emléktáblánál, melyen az 1989. október 23-át követően hősi halottá nyilvánított rendőrök neve szerepel, minden évben megemlékeznek - írta közösségi oldalán a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Hősi halottakra emlékeznek a rendőrök Mindenszentekkor.
Hősi halottjaira emlékeznek a rendőrök november 1-jén. Forrás: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldala

Hősi halottjaikra emlékezik a rendőrség

Baumann Péter posztumusz főhadnagyot 2023. január 12-én éjszaka, intézkedés közben késsel sebezte halálra egy őrjöngő férfi egy újbudai társasházban.

Pálvölgyi Péter posztumusz alezredest 2016. október 26-án házkutatás közben érte halálos lövés. A Győr melletti Bőny községben a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű hungarista szervezet egyik alapítója engedély nélkül tartott gépkarabélyával többször rálőtt a férfira, aki a helyszínén életét vesztette.

Forrás: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság

Kenéz Imre posztumusz hadnagyot 2012. október 11-én rendőri intézkedés során elgázolták, kórházba szállítása közben életét vesztette.

Radovic Dusán posztumusz főhadnagyot 2010. július 23-án rendőri intézkedés közben elgázolták. Kollégánk a helyszínen életét vesztette.

Borbély Zoltán posztumusz hadnagyot 2008. február 11-én egy nyári konyhába bezárkózott férfi lelőtte. A helyszínen belehalt sérülésébe.

Borsos József posztumusz alezredesre 2003. május 13-án egy fegyveres bűnöző megadást színlelve tüzet nyitott egy hangtompítós pisztolyból. Borsos József halála előtt még viszonozta a lövéseket, súlyosan megsebesítette támadóját.

Kiss Tamás posztumusz hadnagyot 2001. július 28-án szolgálatban, közúti ellenőrzés közben elgázolták. A helyszínen életét vesztette.

Guba József posztumusz ezredes és 🕯Székely Dénes posztumusz őrnagy, az ORFK Légi Rendészeti Parancsnokság tisztjei 1994. november 22-én a sűrű ködben, rossz látási viszonyok között lezuhantak szolgálati helikopterükkel és életüket vesztették.

Máté András posztumusz főhadnagyot 1992. szeptember 13-án egy tetten ért gépkocsi tolvaj szúrta le. 

Ősz Zsigmond alhadnagy 1991. június 12-én egy fegyveres rablás elkövetője több lövéssel életveszélyesen megsebesítette. A rendőr főtörzsőrmester életét Donászi Aladár oltotta ki Győrben. Az 1990-es évek elejének egyik legbrutálisabb magyarországi bűnözője többször gyilkolt hidegvérrel. Az alhadnagy 15 nappal később belehalt sérüléseibe.

Forrás: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság

A Kapuvári Rendőrkapitányság munkatársa, Horváth Imre posztumusz hadnagy 1990. szep­tem­ber 8-án éj­jel egy be­tö­rő­ban­da üldö­zé­se köz­ben közúti közlekedési balesetet szen­ve­dett, a baleset helyszínén vesztette éle­tét.

Forrás: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság

 

