november 4., kedd

Károly névnap

14°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kitüntetés

30 perce

Kapuváron kitüntették a muzsikust, öregbíti a település hírnevét

Címkék#zene#képviselő-testület ülés#Horváth István#kitüntetés#Kapuvár

Helyi kitüntetés kapott kulturális tevékenységéért Horváth István kapuvári muzsikus. A Kapuvár Városáért Emlékérem elismerést a képviselő-testület ítélte oda Horváth Istvánnak.

Kisalföld.hu

Kapuvár Városáért Emlékérem kitüntetést kapott Horváth István a helyi és a határon túli rendezvényeken való közreműködéséért. Horváth István rendszeresen szereplője a kapuvári rendezvényeknek és hangszeres muzsikájával emeli egy-egy esemény színvonalát. A képviselő-testület egyhangúlag döntött úgy, hogy kiérdemelte az elismerést. A díjat a legutóbbi képviselő-testületi ülésen vette át Horváth László polgármestertől. Utána zenéjével szórakoztatta a jelenlévőket.

Kapuvár Városáért Emlékérmet kapott Horváth István.
Horváth István a Kapuvár Városáért Emlékérem kitüntetést vette át Horváth László polgármestertől. Fotó: Önkormányzat

Kitüntetés Horváth Istvánnak

Horváth István Kapuváron született, általános és középiskolai tanulmányait is szülővárosában végezte. 1992 óta a temetkezési vállalatnál dolgozik, jelenleg a kapuvári kirendeltség vezetője. Már az általános iskolában elkezdett zenével foglalkozni a zeneiskolában. Zongorázott, de nagyon hamar kiderült, hogy a fúvós hangszerek állnak hozzá a legközelebb. 1994 óta a Kapuvári Fúvós Zenekar állandó tagja. A városi rendezvényeken, megemlékezéseken sokszor szerepel, ahova mindig az alkalomhoz illő hangszerét viszi magával, és szólaltatja meg.

Civil szervezetek felkéréseinek is mindig is eleget tesz a városban. A Kapuvári Hagyományőrző Őszirózsa Dalkörnek is aktív tagja, zenei vezetője. Munkájában mindig precíz, segítőkész. Szívesen ölti magára a kapuvári népviseletet a helyi és a határon túli rendezvényeken, mellyel öregbíti a város hírnevét is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu