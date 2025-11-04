1 órája
Kapuváron kitüntették a muzsikust, öregbíti a település hírnevét
Helyi kitüntetés kapott kulturális tevékenységéért Horváth István kapuvári muzsikus. A Kapuvár Városáért Emlékérem elismerést a képviselő-testület ítélte oda Horváth Istvánnak.
Kapuvár Városáért Emlékérem kitüntetést kapott Horváth István a helyi és a határon túli rendezvényeken való közreműködéséért. Horváth István rendszeresen szereplője a kapuvári rendezvényeknek és hangszeres muzsikájával emeli egy-egy esemény színvonalát. A képviselő-testület egyhangúlag döntött úgy, hogy kiérdemelte az elismerést. A díjat a legutóbbi képviselő-testületi ülésen vette át Horváth László polgármestertől. Utána zenéjével szórakoztatta a jelenlévőket.
Kitüntetés Horváth Istvánnak
Horváth István Kapuváron született, általános és középiskolai tanulmányait is szülővárosában végezte. 1992 óta a temetkezési vállalatnál dolgozik, jelenleg a kapuvári kirendeltség vezetője. Már az általános iskolában elkezdett zenével foglalkozni a zeneiskolában. Zongorázott, de nagyon hamar kiderült, hogy a fúvós hangszerek állnak hozzá a legközelebb. 1994 óta a Kapuvári Fúvós Zenekar állandó tagja. A városi rendezvényeken, megemlékezéseken sokszor szerepel, ahova mindig az alkalomhoz illő hangszerét viszi magával, és szólaltatja meg.
Civil szervezetek felkéréseinek is mindig is eleget tesz a városban. A Kapuvári Hagyományőrző Őszirózsa Dalkörnek is aktív tagja, zenei vezetője. Munkájában mindig precíz, segítőkész. Szívesen ölti magára a kapuvári népviseletet a helyi és a határon túli rendezvényeken, mellyel öregbíti a város hírnevét is.