Kapuváron kitüntették a muzsikust, öregbíti a település hírnevét

Kapuvár Városáért Emlékérem kitüntetést kapott Horváth István a helyi és a határon túli rendezvényeken való közreműködéséért. Horváth István rendszeresen szereplője a kapuvári rendezvényeknek és hangszeres muzsikájával emeli egy-egy esemény színvonalát. A képviselő-testület egyhangúlag döntött úgy, hogy kiérdemelte az elismerést. A díjat a legutóbbi képviselő-testületi ülésen vette át Horváth László polgármestertől. Utána zenéjével szórakoztatta a jelenlévőket.

Horváth István a Kapuvár Városáért Emlékérem kitüntetést vette át Horváth László polgármestertől. Fotó: Önkormányzat

Kitüntetés Horváth Istvánnak

Horváth István Kapuváron született, általános és középiskolai tanulmányait is szülővárosában végezte. 1992 óta a temetkezési vállalatnál dolgozik, jelenleg a kapuvári kirendeltség vezetője. Már az általános iskolában elkezdett zenével foglalkozni a zeneiskolában. Zongorázott, de nagyon hamar kiderült, hogy a fúvós hangszerek állnak hozzá a legközelebb. 1994 óta a Kapuvári Fúvós Zenekar állandó tagja. A városi rendezvényeken, megemlékezéseken sokszor szerepel, ahova mindig az alkalomhoz illő hangszerét viszi magával, és szólaltatja meg.