november 3., hétfő

Győző névnap

+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kevés az orvos

59 perce

Adókedvezményt kapnak az orvosok, csak jöjjenek, Kapuváron három praxis is üres

Címkék#körzet#üres#Horváth László#polgármester#háziorvos#önkormányzat#praxis

Adókedvezménnyel csábítana háziorvosokat a város üres körzeteibe a kapuvári önkormányzat. Jelenleg kettő háziorvosi körzet és egy gyermekorvosi körzet betöltetlen Kapuváron. Sürgősen megoldást kell keresnie a városnak az iskolaorvosi ellátásra is.

Cs. Kovács Attila

Módosította a helyi adókról szóló rendeletét a kapuvári képviselő-testület, az intézkedéssel a városban dolgozó háziorvosoknak nyújtanak kedvezményeket és azt remélik a városvezetők, hogy így meg tudják oldani az orvoshiányt. Kapuváron a közelmúltban összesen három, két felnőtt- és egy gyermekorvosi körzet üresedett meg a szakemberek nyugdíjba vonulása miatt. Egyelőre helyettesítéssel oldják meg a háziorvosi gondokat, de hosszú távú megoldást szeretnének. Időközben az iskolaorvosi ellátás is kihívást jelent. 

Kapuváron hrom háziorvosi praxis is üres.
Nem érdeklődnek a háziorvosok a kapuvári praxisok után. Talán az adókedvezmény vonzóbbá teszi a lehetőséget. Fotó: Cs. K. A.

Kevés a háziorvos Kapuváron

Horváth László polgármester a Kisalföldnek elmondta, hogy az egész országban tapasztalható probléma, az orvoshiány nálunk is jelentkezik. A most elfogadott adókedvezménnyel vonzóbbá szeretnék tenni a kapuvári körzeteket.

– Három gyermekorvosi körzetünk van, melyek közül az egyikből nyugdíjba vonult az orvos. Ezt a körzetet a másik kettő helyettesíti jelenleg. Az ötből kettő felnőttkörzetünk is üres, szintén helyettesítéssel oldjuk meg az ellátást-tájékoztatott Horváth László. – A helyi adókról szóló törvény lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy mentességet vagy kedvezményt állapítson meg a háziorvosoknak az iparűzési adóval kapcsolatban. Ennek az a feltétele, hogy a vállalkozói iparűzési adóalapjuk ne haladja meg az évi negyvenmillió forintot. Képviselő-testületünk élt a lehetőséggel és november elsejétől mentességet ad a doktoroknak. Az intézkedés természetesen a már praktizáló orvosainkra is vonatkozik.

Horváth László kérdésünkre kifejtette, hogy egyelőre érdeklődés sincs az üres körzetekre. A gondok tehát most sem kicsik, akkor meg igazán nagyok lesznek, ha további, nyugdíjaskorú orvosok jelentik be visszavonulásukat. Annak ellenére alakult ki ez a helyzet, hogy például az érintett gyermekorvosi praxist ingyen adná át a távozó doktornő. 

Horváth László polgármester beszélt a háziorvosi problémákról. 

Az előzővel összefüggő napirendi pontja volt az ülésnek az iskola egészségügyi ellátással kapcsolatos. Arról van szó, hogy az önkormányzat kötelessége biztosítani az egészségügyi ellátást a Király-tó Óvoda és Bölcsőde osli és szárföldi tagóvodáiban, valamint a Kapuvár Térségi Általános Iskola osli és szárföldi telephelyein. A doktornő, akivel eddig szerződésben állt a város, felmondta a megállapodást éppen arra hivatkozva, hogy az üres körzet helyettesítése miatt nincs ideje az iskolaorvosi feladatokra. "A felmondást a testület elfogadta, így keresni kell itt is a megoldást, november 10-e a határidő"-tette hozzá Horváth László.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu