Adókedvezményt kapnak az orvosok, csak jöjjenek, Kapuváron három praxis is üres

Módosította a helyi adókról szóló rendeletét a kapuvári képviselő-testület, az intézkedéssel a városban dolgozó háziorvosoknak nyújtanak kedvezményeket és azt remélik a városvezetők, hogy így meg tudják oldani az orvoshiányt. Kapuváron a közelmúltban összesen három, két felnőtt- és egy gyermekorvosi körzet üresedett meg a szakemberek nyugdíjba vonulása miatt. Egyelőre helyettesítéssel oldják meg a háziorvosi gondokat, de hosszú távú megoldást szeretnének. Időközben az iskolaorvosi ellátás is kihívást jelent.

Nem érdeklődnek a háziorvosok a kapuvári praxisok után. Talán az adókedvezmény vonzóbbá teszi a lehetőséget. Fotó: Cs. K. A.

Kevés a háziorvos Kapuváron

Horváth László polgármester a Kisalföldnek elmondta, hogy az egész országban tapasztalható probléma, az orvoshiány nálunk is jelentkezik. A most elfogadott adókedvezménnyel vonzóbbá szeretnék tenni a kapuvári körzeteket.

– Három gyermekorvosi körzetünk van, melyek közül az egyikből nyugdíjba vonult az orvos. Ezt a körzetet a másik kettő helyettesíti jelenleg. Az ötből kettő felnőttkörzetünk is üres, szintén helyettesítéssel oldjuk meg az ellátást-tájékoztatott Horváth László. – A helyi adókról szóló törvény lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy mentességet vagy kedvezményt állapítson meg a háziorvosoknak az iparűzési adóval kapcsolatban. Ennek az a feltétele, hogy a vállalkozói iparűzési adóalapjuk ne haladja meg az évi negyvenmillió forintot. Képviselő-testületünk élt a lehetőséggel és november elsejétől mentességet ad a doktoroknak. Az intézkedés természetesen a már praktizáló orvosainkra is vonatkozik.

Horváth László kérdésünkre kifejtette, hogy egyelőre érdeklődés sincs az üres körzetekre. A gondok tehát most sem kicsik, akkor meg igazán nagyok lesznek, ha további, nyugdíjaskorú orvosok jelentik be visszavonulásukat. Annak ellenére alakult ki ez a helyzet, hogy például az érintett gyermekorvosi praxist ingyen adná át a távozó doktornő.

Horváth László polgármester beszélt a háziorvosi problémákról.

Az előzővel összefüggő napirendi pontja volt az ülésnek az iskola egészségügyi ellátással kapcsolatos. Arról van szó, hogy az önkormányzat kötelessége biztosítani az egészségügyi ellátást a Király-tó Óvoda és Bölcsőde osli és szárföldi tagóvodáiban, valamint a Kapuvár Térségi Általános Iskola osli és szárföldi telephelyein. A doktornő, akivel eddig szerződésben állt a város, felmondta a megállapodást éppen arra hivatkozva, hogy az üres körzet helyettesítése miatt nincs ideje az iskolaorvosi feladatokra. "A felmondást a testület elfogadta, így keresni kell itt is a megoldást, november 10-e a határidő"-tette hozzá Horváth László.