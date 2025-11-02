Szeretetben 1960 óta - 65. házassági évfordulót ünnepeltek a rábapordányi nagyszülők - fotó

Hatvanötödik házassági évfordulót ünnepelt a közelmúltban a rábapordányi Németh család. Német Elek és felesége, Takács Ilona hatvanöt esztendeje kötötték össze az életüket, a házassági évfordulón családjuk és az önkormányzat nevében Visy László polgármester is felköszöntötte őket. A nagyszülők a közös úton megértek örömöt, bánatot. A nehézségeken az egymás iránt érzett szeretet és ragaszkodás segítette át őket.

Elek bácsit és Ilonka nénit a hatvanötödik házassági évfordulón a falu nevében Visy László polgármester is felköszöntötte. Fotó: Önkormányzat

Házassági évforduló a Németh családban

"Hatvanöt év… egy emberöltőnél is több közös út, amelyet szeretet, hűség és megértés kísért. Ennyi idő alatt sok minden változik körülöttünk, de ami igazán fontos, az nem múlik: a család, az összetartozás és az a csendes, mindent átfogó szeretet, amely nap mint nap erőt ad egymásnak" - köszöntik Némethéket Rábapordány hivatalos közösségi oldalán.

Kedves ajándékot, szívhez szóló szavakat kaptak a családtól is. Az unokák például ezt írták a nagypapáéknak: "Ma férj leszek, hamarosan édesapa leszek, de egy ölelésért mindig hazamegyek!” Az üzenet mindent elmond arról, milyen otthont teremtettek együtt. Egy olyan otthont, ahová jó hazatérni, ahol a szeretet nem fogy el, csak továbbadódik.

"Elek bácsi és Ilonka néni példát mutatnak mindannyiunknak: hogy a hosszú házasság titka nem más, mint a szeretet és a megértés, az a két erő, amely összetartja a családot és beragyogja az életet. Kívánjuk, hogy a közösen megélt évek emlékei továbbra is erőt adjanak és a szeretet, amely 65 évvel ezelőtt egybekötötte őket, kísérje még sokáig napjaikat egészségben, békében és boldogságban" - szól a falu kívánsága az ünnepeltekhez.