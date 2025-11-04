1 órája
A tiktokker a győri hamburgerező triplahúsos szörnyetegével birkózott - Mutatjuk, sikerrel járt-e
Komoly fába vágta a fejszéjét a tiktokker. Győrbe jött, hogy kipróbálja a Friends Café&Burger hamburgerét. Mutatjuk, sikerrel járt-e, vagy kifogott rajta a triplahúsos szörnyeteg.
Bereczki Brúnó a magyar TikTok egyik népszerű alakja. Korábban alkoholok tesztjével foglalkozott, és saját bevallása szerint egy idő után a rabja lett a szeszes italoknak. Legutóbbi videója azonban az étkezéssel volt kapcsolatos, és egészen Győrig utazott azért a tartalomért, melyben a Friend Café&Burger hamburgerével küzd.
Te elmennél Győrbe ilyen komoly hamburgerekért?
– tette fel a kérdést a tartalomkészítő, aki a nyáron kétéves születésnapját ünneplő Friends Café&Burgerben kóstolta a New York Burgert, aminek a tartalma házi hamburgerszósz, jégsaláta, három húspogácsa (közel 400 gramm), 3 db cheddar sajt, bacon és karamellizált hagyma. A TikTok-oldalán 181 ezer követővel rendelkező Brúnó kért mellé forró cheddarsajt-szószt, sültkrumplit és coleslaw salátát.
Nézze meg a videón, hogy vajon sikeresen megbirkózott-e a hamburgerrel a tiktokker!