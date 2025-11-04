november 4., kedd

A tiktokker a győri hamburgerező triplahúsos szörnyetegével birkózott - Mutatjuk, sikerrel járt-e

Címkék#húspogácsa#szörnyeteg#New York Burger#győri hamburgerező#tiktoker

Komoly fába vágta a fejszéjét a tiktokker. Győrbe jött, hogy kipróbálja a Friends Café&Burger hamburgerét. Mutatjuk, sikerrel járt-e, vagy kifogott rajta a triplahúsos szörnyeteg.

Kisalföld.hu

Bereczki Brúnó a magyar TikTok egyik népszerű alakja. Korábban alkoholok tesztjével foglalkozott, és saját bevallása szerint egy idő után a rabja lett a szeszes italoknak. Legutóbbi videója azonban az étkezéssel volt kapcsolatos, és egészen Győrig utazott azért a tartalomért, melyben a Friend Café&Burger hamburgerével küzd.

hamburger Friends Café&Burger
A digitális tartalomkészítők körében is népszerű a győri hamburgerező.

Te elmennél Győrbe ilyen komoly hamburgerekért?

 – tette fel a kérdést a tartalomkészítő, aki a nyáron kétéves születésnapját ünneplő Friends Café&Burgerben kóstolta a New York Burgert, aminek a tartalma házi hamburgerszósz, jégsaláta, három húspogácsa (közel 400 gramm), 3 db cheddar sajt, bacon és karamellizált hagyma. A TikTok-oldalán 181 ezer követővel rendelkező Brúnó kért mellé forró cheddarsajt-szószt, sültkrumplit és coleslaw salátát.

Nézze meg a videón, hogy vajon sikeresen megbirkózott-e a hamburgerrel a tiktokker!

 

