Virágok és gyertyák: hősi halottakra emlékeztek a nádorvárosi temetőben - fotók

A városháza képviselői, rendvédelmi szervek és egyesületek valamint civilek tisztelegtek november 2-án délelőtt a nádorvárosi temetőben a hősi halottak sírhelyénél, hogy kegyeletüket róják le. A Halottak napja alkalmából rendezett ünnepséget Reményik Sándor versével nyitották meg Dudás Dorottya tolmácsolásában, majd elsőként Pintér Bence, Győr polgármestere mondott beszédet.

Halottak napja alkalmából rendeztek megemlékezést és koszorúzási ünnepséget a győri Nádorvárosi Köztemetőben.

Halottak napja: a szabadságot a hazáért meghaltaknak köszönhetjük

- Halottak napján leborulunk az országunkat ért sorscsapások áldozatai előtt is. Nekünk győrieknek különösen fontos ez a hely, hiszen a rendszerváltás utáni első szabadon választott polgármester, Kolozsváry Ernő állíttatta. Most közösen emlékezünk meg arról, hogy az országnak, Győrnek és a győrieknek bőven kijutott a szenvedésből, az áldozatvállalásból. Az első világháború idején a front elkerült minket, a megpróbáltatások a hátországot sem kímélték. A második világháborúban a várost terrorbombázás érte, katonai mellett civil áldozatokat is követelt. A német megszállást pedig szovjet lánctalpasok követték, az egyik elnyomás felváltotta a másikat - fogalmazott a polgármester.

