Virágok és gyertyák: hősi halottakra emlékeztek a nádorvárosi temetőben - fotók
Halottak napja alkalmából rendeztek megemlékezést és koszorúzási ünnepséget a győri Nádorvárosi Köztemetőben az I., a II. világháborús és az 1956-os hősi halottak előtt tisztelegve, a Deim Pál alkotta „Hősi halottak” emlékműnél. Nézze meg a Halottak napja alkalmából rendezett ünnepségen készült képgalériánkat.
A városháza képviselői, rendvédelmi szervek és egyesületek valamint civilek tisztelegtek november 2-án délelőtt a nádorvárosi temetőben a hősi halottak sírhelyénél, hogy kegyeletüket róják le. A Halottak napja alkalmából rendezett ünnepséget Reményik Sándor versével nyitották meg Dudás Dorottya tolmácsolásában, majd elsőként Pintér Bence, Győr polgármestere mondott beszédet.
Halottak napja: a szabadságot a hazáért meghaltaknak köszönhetjük
- Halottak napján leborulunk az országunkat ért sorscsapások áldozatai előtt is. Nekünk győrieknek különösen fontos ez a hely, hiszen a rendszerváltás utáni első szabadon választott polgármester, Kolozsváry Ernő állíttatta. Most közösen emlékezünk meg arról, hogy az országnak, Győrnek és a győrieknek bőven kijutott a szenvedésből, az áldozatvállalásból. Az első világháború idején a front elkerült minket, a megpróbáltatások a hátországot sem kímélték. A második világháborúban a várost terrorbombázás érte, katonai mellett civil áldozatokat is követelt. A német megszállást pedig szovjet lánctalpasok követték, az egyik elnyomás felváltotta a másikat - fogalmazott a polgármester.
Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat:
Megemlékezés és koszorúzás a győri Nádorvárosi KöztemetőbenFotók: Krizsán Csaba
- 1956-ban Győr hősei saját bőrükön mutatták meg, hogy a város nem tűr el mindent. Bár még 30 év elnyomás következett, ma szabadabban állhatunk itt. És mindezt a hazáért meghaltaknak köszönhetjük - emelte ki Pintér Bence.
Boncsarovszky Péter, önkormányzat képviselő, frakcióvezető-helyettes is ünnepi beszédet mondott. - Ezen a helyen ahol állunk, alázatba burkolózik a lélek - majd Vörösmarty Szózatából idézett. - Az év ezen napjaiban útra kelnek azok, akiknek távolabbi tájakon nyugszanak szeretteik. A virág és a gyertya a szív soha nem feledő jelképei. Most emlékezünk, azokra, akik már nincsenek velünk. Békében nyugszanak szülők, nagyszülők és a távoli múlt homályába költözött hőseink. Azonban nélkülük nem lehetnénk most itt. Akár csak a történelem vagy a mindennapi küzdelmek hősei voltak, meghatározták azt, hogy utódaikból milyen ember legyen. Tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki felmenőinknek, mélyen átérezve azt, hogy magunk is alakítjuk az új nemzedékek sorsát - fűzte hozzá az önkormányzati képviselő.
Majd az emlékezők koszorúikat és mécseket helyeztek el a hősi halottak emlékművénél. Ezt követően pedig Győr egykori meghatározó alakjai, városvezetői előtt tisztelegtek a megjelentek és főhajtással, gyertyagyújtással emlékeztek rájuk halottak napján.