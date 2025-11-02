november 2., vasárnap

Koszorúzás

2 órája

Virágok és gyertyák: hősi halottakra emlékeztek a nádorvárosi temetőben - fotók

Halottak napja alkalmából rendeztek megemlékezést és koszorúzási ünnepséget a győri Nádorvárosi Köztemetőben az I., a II. világháborús és az 1956-os hősi halottak előtt tisztelegve, a Deim Pál alkotta „Hősi halottak” emlékműnél. Nézze meg a Halottak napja alkalmából rendezett ünnepségen készült képgalériánkat.

Kisalföld.hu

A városháza képviselői, rendvédelmi szervek és egyesületek valamint civilek tisztelegtek november 2-án délelőtt a nádorvárosi temetőben a hősi halottak sírhelyénél, hogy kegyeletüket róják le. A Halottak napja alkalmából rendezett ünnepséget Reményik Sándor versével nyitották meg Dudás Dorottya tolmácsolásában, majd elsőként Pintér Bence, Győr polgármestere mondott beszédet. 

halottak napja koszorú gyertya ünnep győr
Halottak napja alkalmából rendeztek megemlékezést és koszorúzási ünnepséget a győri Nádorvárosi Köztemetőben.
Fotó: Krizsán Csaba

Halottak napja: a szabadságot a hazáért meghaltaknak köszönhetjük

- Halottak napján leborulunk az országunkat ért sorscsapások áldozatai előtt is. Nekünk győrieknek különösen fontos ez a hely, hiszen a rendszerváltás utáni első szabadon választott polgármester, Kolozsváry Ernő állíttatta. Most közösen emlékezünk meg arról, hogy az országnak, Győrnek és a győrieknek bőven kijutott a szenvedésből, az áldozatvállalásból. Az első világháború idején a front elkerült minket, a megpróbáltatások a hátországot sem kímélték. A második világháborúban a várost terrorbombázás érte, katonai mellett civil áldozatokat is követelt. A német megszállást pedig szovjet lánctalpasok követték, az egyik elnyomás felváltotta a másikat - fogalmazott a polgármester. 

Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat:

Megemlékezés és koszorúzás a győri Nádorvárosi Köztemetőben

Fotók: Krizsán Csaba

- 1956-ban Győr hősei saját bőrükön mutatták meg, hogy a város nem tűr el mindent. Bár még 30 év elnyomás következett, ma szabadabban állhatunk itt. És mindezt a hazáért meghaltaknak köszönhetjük - emelte ki Pintér Bence. 

Boncsarovszky Péter, önkormányzat képviselő, frakcióvezető-helyettes is ünnepi beszédet mondott. - Ezen a helyen ahol állunk, alázatba burkolózik a lélek - majd Vörösmarty Szózatából idézett. - Az év ezen napjaiban útra kelnek azok, akiknek távolabbi tájakon nyugszanak szeretteik. A virág és a gyertya a szív soha nem feledő jelképei. Most emlékezünk, azokra, akik már nincsenek velünk. Békében nyugszanak szülők, nagyszülők és a távoli múlt homályába költözött hőseink. Azonban nélkülük nem lehetnénk most itt. Akár csak a történelem vagy a mindennapi küzdelmek hősei voltak, meghatározták azt, hogy utódaikból milyen ember legyen. Tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki felmenőinknek, mélyen átérezve azt, hogy magunk is alakítjuk az új nemzedékek sorsát - fűzte hozzá az önkormányzati képviselő.

Majd az emlékezők koszorúikat és mécseket helyeztek el a hősi halottak emlékművénél. Ezt követően pedig Győr egykori meghatározó alakjai, városvezetői előtt tisztelegtek a megjelentek és főhajtással, gyertyagyújtással emlékeztek rájuk halottak napján.

 

