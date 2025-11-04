1 órája
Katonák lepik el Kapuvárt, fegyvereket, gránátokat is hoznak, mutatjuk, miért
Katonák népesítik be szerdán a kapuvári focipályát és környékét, ahol haditornát rendeznek. A pálya már készül a gránátdobáshoz, fegyveres futáshoz. A haditorna Kapuváron nyilvános, mehetnek az érdeklődők.
Nemrégiben bizonyították rátermettségüket és erejüket Győr-Moson-Sopron fiataljai, ez alkalommal haditorna Kapuváron lesz szerdán, a sportegyesület telephelyén. Az Országos Hadkiegészítő Parancsnokság szervezi a rendezvényt ami nyilvános, azaz az érdeklődők megnézhetik. A Kapuvári SE Győri úti pályáján szerdán reggel nyolc órakor kezdődik a vármegyei haditorna döntője.
Haditorna Kapuváron
"Nagy öröm számunkra, hogy minden évben sok civil szervezet és országos szervezet is igénybe veszi a Kapuvári SE telephelyét. Jelezve ezzel, hogy a Győri úti sporttelep több funkciót lát el egyszerre, adottságai jóvoltából"-közölte as KSE.
A katonák már dolgoznak az akadálypályák felállításán, de lesz lövészet, gránátdobás, fegyveres futás, elsősegélynyújtás és elméleti feladatok megoldása is.
