november 4., kedd

Károly névnap

14°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Haditorna a focipályán

1 órája

Katonák lepik el Kapuvárt, fegyvereket, gránátokat is hoznak, mutatjuk, miért

Címkék#magyar katonák#Kapuvári SE#Haditorna#Kapuvár#fegyver#gránát#sporttelep

Katonák népesítik be szerdán a kapuvári focipályát és környékét, ahol haditornát rendeznek. A pálya már készül a gránátdobáshoz, fegyveres futáshoz. A haditorna Kapuváron nyilvános, mehetnek az érdeklődők.

Kisalföld.hu

Nemrégiben bizonyították rátermettségüket és erejüket Győr-Moson-Sopron fiataljai, ez alkalommal haditorna Kapuváron lesz szerdán, a sportegyesület telephelyén. Az Országos Hadkiegészítő Parancsnokság szervezi a rendezvényt ami nyilvános, azaz az érdeklődők megnézhetik. A Kapuvári SE Győri úti pályáján szerdán reggel nyolc órakor kezdődik a vármegyei haditorna döntője. 

Haditorna Kapuváron lesz az országos hadkiegészítő parancsnokság szervezésében. . Szerdán reggel kezdődik a döntő.
A katonák már építik a pályát, hogy a haditorna Kapuváron megvalósulhasson, szerda reggeli kezdetére minden készen álljon. Fotó: KSE 

Haditorna Kapuváron

"Nagy öröm számunkra, hogy minden évben sok civil szervezet és országos szervezet is igénybe veszi a Kapuvári SE telephelyét. Jelezve ezzel, hogy a Győri úti sporttelep több funkciót lát el egyszerre, adottságai jóvoltából"-közölte as KSE. 

A katonák már dolgoznak az akadálypályák felállításán, de lesz lövészet, gránátdobás, fegyveres futás, elsősegélynyújtás és elméleti feladatok megoldása is.

Ennyit keres egy katona

Bajtársias összefogással, modern eszközökkel, no meg versenyképes fizetéssel csábít a katonaság. Hogy mennyit keres egy katona 2025-ben, korábbi cikkünkből kiderül.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu