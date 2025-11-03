november 3., hétfő

Gyorshajtás

2 órája

Száguldozó Skodát fogtak a 82-es főúton, nem találod ki, mennyivel repesztett - fotó

Gyorshajtáson kaptak egy autóst a 82-es főúton. Mutatjuk, mennyivel repesztett.

Kisalföld.hu

A veszprémi rendőrök mérés közben lettek figyelmesek egy durva gyorshajtásra. Még a nyáron volt olyan motoros, aki több mint háromszázzal száguldott az autópályán.

Gyorshajtáson kapták a sofőrt a rendőrök.
Gyorshajtáson kapták a képen látható autóst a rendőrök. Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség

A rendőrség elkapta a gyorshajtás sofőrjét

A közelmúltban mérték be az autóst a 82-es főúton. Az adott útszakaszon a megengedett 50 km/h helyett 102 km/h-val száguldozott. A sofőr pénzbírságot és büntetőpontokat is kapott "jutalmul".

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyorshajtás még mindig a vezető baleseti okok sorába tartozik. Kérik, hogy mindig tartsd be a sebességhatárokat! Vigyázz magadra, utasaidra és légy tekintettel a közlekedés többi résztvevőjére is!

 

