Felújítják az egyik fontos utcát Győrben

Prédlné Németh Margit győri önkormányzati képviselő közösségi oldalán osztotta meg a fontos hírt, amely főként a szabadhegyieket érinti, győri utca újulhat meg.

Hamarsan megújulhat a győri utca egy része. Forrás: Prédlné Németh Margit közösségi oldala

Megújul a győri utca egy szakasza

Posztjában arról írt a képviselő, hogy a Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság döntése alapján a Szőnyi Márton utca egy szakasza is megújulhat.

A Soproni út - Szőnyi Márton utca 12. közötti rész biztosan megújul,

de a tervek között kiemelt helyen szerepel a Szőnyi Marton út teljeskörű felújítása.