Jó hír

1 órája

Felújítják az egyik fontos utcát Győrben

Címkék#utca#győr#felújítás

Jó hírről számolt be Győr-Szabadhegy képviselője, sikerült forrást találni a győri utca felújítására.

Kisalföld.hu

Prédlné Németh Margit győri önkormányzati képviselő közösségi oldalán osztotta meg a fontos hírt, amely főként a szabadhegyieket érinti, győri utca újulhat meg.

Győri utca újulhat meg hamarosan.
Hamarsan megújulhat a győri utca egy része. Forrás: Prédlné Németh Margit közösségi oldala

Megújul a győri utca egy szakasza

Posztjában arról írt a képviselő, hogy a Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság döntése alapján a Szőnyi Márton utca egy szakasza is megújulhat. 

A Soproni út - Szőnyi Márton utca 12. közötti rész biztosan megújul,

 de a tervek között kiemelt helyen szerepel a Szőnyi Marton út teljeskörű felújítása.

 

