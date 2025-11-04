Jó hír
Felújítják az egyik fontos utcát Győrben
Jó hírről számolt be Győr-Szabadhegy képviselője, sikerült forrást találni a győri utca felújítására.
Prédlné Németh Margit győri önkormányzati képviselő közösségi oldalán osztotta meg a fontos hírt, amely főként a szabadhegyieket érinti, győri utca újulhat meg.
Megújul a győri utca egy szakasza
Posztjában arról írt a képviselő, hogy a Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság döntése alapján a Szőnyi Márton utca egy szakasza is megújulhat.
A Soproni út - Szőnyi Márton utca 12. közötti rész biztosan megújul,
de a tervek között kiemelt helyen szerepel a Szőnyi Marton út teljeskörű felújítása.
