Múltidéző

1 órája

Győri híd, melynek építése történelmi volt

Nagy nap volt negyvenhat évvel ezelőtt Győrben. 1979. november 3-án indult meg a forgalom a Mosoni-Dunán átívelő győri Széchenyi hídon.

Kisalföld.hu
Győri híd, melynek építése történelmi volt

A győri Széchenyi híd napjainkban.

Fotó: Kisalföld-archívum

A győri Széchenyi híd építéséről – persze akkor még nem ez volt a neve – az első híradások 1970 decemberének végén jelentek meg. Az akkori újságcikk szerint: „a 14-es út Révfaluból vezet ki a csehszlovák határra. A vízügyi telep mögötti részen korszerű csomópontot alakítanak ki. A Szigetköz felől érkező forgalom találkozik itt a Csehszlovákia felől érkezővel és egy új Duna-hídon keresztül áramlik be a városba. Ez a híd a kétoldali felüljáróval 575 méter hosszú, négy nyomsávos lesz. A meghosszabbodott 14-es út vége a Magyar Vagon- és Gépgyár közelében kialakított csomópont lesz.”

győri Széchenyi híd
A győri Széchenyi hídon 46 éve indult meg a forgalom.
Fotó: regigyor.hu

A híd megépítésének voltak előzményei, létezik olyan, 1928-ban kiadott hivatalos használatú várostérkép, amelyen a majdan megvalósítandó híd helye és a hozzá vezető utak nyomvonala már megjelent. Érdekesség, hogy a megépült híd és utak tervezői szinte azonos helyen javasolták az elhelyezést, noha feltehetően az említett elképzelést nem ismerték. Volt olyan elképzelés is, hogy az új hidat keletebbre, az Ipar-utca folytatásaként építették volna meg, kimondottan Győr észak-déli átmenő forgalmának tehermentesítésére, összhangban a medvei Duna-híd és az Ipar úti felüljáró építésével. Ez a megoldás sem város érdekeit, sem a Kossuth-híd tehermentesítését nem szolgálta volna.

A győri Széchenyi híd építésével történelmet írtak

A Kisalföld 1976. augusztus 1-jén azt írta: „Az ország első olyan hídja épül Győrnél a Mosoni-Dunán, amelyet a helyszínen gyártott betonelemekből építenek. A feljáróhidak elemeinek elkészítésére előregyártó üzemet építettek. A módszert először alkalmazzák hídépítésnél hazánkban.” Napilapunk egyébként rendszeresen beszámolt a Széchenyi híd építéséről. A korabeli írások és képek a regigyor.hu oldalán találhatóak.

 

