Győr ezen a részén nem lesz víz hétfőn

Ahogy azt weboldalukon írják: a munkálatok miatt reggel 8 és délután 2 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani Győr-Ménfőcsanakon a Csanaki utcában.

Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.

Mint írják: a zárási munkákat követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.

