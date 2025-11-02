november 2., vasárnap

Fejet hajtottak

1 órája

Díszpolgárokra és képviselőtársukra emlékeztek a csornai képviselő-testület tagjai

Címkék#Lengyel Sándor#csornai testület#Szent Antal-temetőben#Tocsik Antal#díszpolgár

A csornai Szent Antal-temetőben keresték fel a város díszpolgárainak sírját a helyi képviselő-testület tagjai.

Kisalföld.hu
Díszpolgárokra és képviselőtársukra emlékeztek a csornai képviselő-testület tagjai

A város díszpolgárainak sírjánál is fejet hajtottak a csornai képviselő-testület tagjai. Fotó: Szabó-Szilágyi Gabriella közösségi oldala

A város díszpolgáraira, illetve elhunyt képviselőtársukra emlékeztek a hétvégén a csornai képviselő-testület tagjai a Szent Antal-temetőben. Gyertyát gyújtottak dr. Horváth Lóránt Ödön premontrei apát, Kocsis István válogatott labdarúgó, dr. Kokas Lajos kórházalapító igazgató-főorvos, Lengyel Sándor, a csornai Pántlika Néptáncegyüttes alapítójának, Tocsik Antal csornai kereskedő, kántor sírjánál és megemlékeztek Póczik János csornai önkormányzati képviselő nyughelyénél. 

A város díszpolgárainak sírjánál is fejet hajtottak a csornai képviselő-testület tagjai. Fotó: Szabó-Szilágyi Gabriella közösségi oldala

 

 

