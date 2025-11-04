november 4., kedd

Bajmegelőzés

1 órája

Életet menthetnek a füstérzékelők - Rajtad is segíthet a bajban!

A Kisalföldön évente átlagosan 260 otthon gyullad ki. Többen füstmérgezést szenvednek, és sajnos tragédiák is bekövetkeznek. Egy füstérzékelő beszerelésével megelőzhető a baj.

Kisalföld.hu

A füstérzékelővel rendelkező otthonokban élők azonnal tudomást szereznek a tűzről, amikor azt még meg lehet fékezni, vagy menekülni lehet és hívni a tűzoltókat. A statisztikák azt mutatják, hogy a füstérzékelővel felszerelt otthonokban még komolyabb sérülés sem történik, a készülék tehát életet menthet.

Életet is menthet a füstérzékelő.
Életet is menthet a füstérzékelő. Forrás:  Shutterstock

A füstérzékelő működése

A füstérzékelők a levegőben lévő füst érzékelésekor azonnal jelzik a tüzet. A működési elvük az alkalmazott technológiától függően eltérő lehet, a leggyakrabban optikai füstérzékelőkkel lehet találkozni. Mivel a füst felfelé száll, ezért a szoba közepén a plafonra kell szerelni a készüléket. A legoptimálisabb az lenne, ha minden szobában lenne füstérzékelő. A legtöbb tűz a konyhában és a hálóban keletkezik, ezért ezekbe a helyiségekbe mindenképpen javasolt egy-egy érzékelőt telepíteni.

Egyes típusokat a WIFI hálózaton keresztül az okostelefonnal is össze lehet kapcsolni, így azok nemcsak hangosan sípolnak, ha füstöt észlelnek, hanem a telefonra is riasztást küldenek. Így akkor is tudomást szerezhetünk az otthonunkban keletkező tűzről, ha nem tartózkodunk odahaza. Ilyen eszközzel idős, egyedül élő hozzátartozóink biztonságáról is gondoskodni tudunk.

A siketek vagy nagyothallók számára létezik egy olyan riasztó készülék, amelyet az optikai elven működő érzékelőkhöz kell csatlakoztatni, majd egy villogó lámpa és egy vibrációs tábla aktivizálásával riasztják a hallássérültet. 

Az Európai Unióban elérhető honlap alapvető információkkal szolgál a háztartásban élők számára a füstérzékelőkkel kapcsolatban – a füstérzékelő típusairól, a felszerelésük helyéről és az ellenőrzésükről, karbantartásukról.

Elérhető továbbá a honlapon egy felkészítő játék is, amely során megtanulhatjuk mi a teendő tűz esetén. 

Az füstérzékelők igen széles kínálata érhető el, mindenképpen olyat válasszunk, amelyiken szerepel a CE jelölés - írta a Katasztrófavédelem.

Füstérzékelő beszerelése

 

