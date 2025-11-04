Életet menthetnek a füstérzékelők - Rajtad is segíthet a bajban!

A füstérzékelővel rendelkező otthonokban élők azonnal tudomást szereznek a tűzről, amikor azt még meg lehet fékezni, vagy menekülni lehet és hívni a tűzoltókat. A statisztikák azt mutatják, hogy a füstérzékelővel felszerelt otthonokban még komolyabb sérülés sem történik, a készülék tehát életet menthet.

Életet is menthet a füstérzékelő. Forrás: Shutterstock

A füstérzékelő működése

A füstérzékelők a levegőben lévő füst érzékelésekor azonnal jelzik a tüzet. A működési elvük az alkalmazott technológiától függően eltérő lehet, a leggyakrabban optikai füstérzékelőkkel lehet találkozni. Mivel a füst felfelé száll, ezért a szoba közepén a plafonra kell szerelni a készüléket. A legoptimálisabb az lenne, ha minden szobában lenne füstérzékelő. A legtöbb tűz a konyhában és a hálóban keletkezik, ezért ezekbe a helyiségekbe mindenképpen javasolt egy-egy érzékelőt telepíteni.

Egyes típusokat a WIFI hálózaton keresztül az okostelefonnal is össze lehet kapcsolni, így azok nemcsak hangosan sípolnak, ha füstöt észlelnek, hanem a telefonra is riasztást küldenek. Így akkor is tudomást szerezhetünk az otthonunkban keletkező tűzről, ha nem tartózkodunk odahaza. Ilyen eszközzel idős, egyedül élő hozzátartozóink biztonságáról is gondoskodni tudunk.

A siketek vagy nagyothallók számára létezik egy olyan riasztó készülék, amelyet az optikai elven működő érzékelőkhöz kell csatlakoztatni, majd egy villogó lámpa és egy vibrációs tábla aktivizálásával riasztják a hallássérültet.

Az Európai Unióban elérhető honlap alapvető információkkal szolgál a háztartásban élők számára a füstérzékelőkkel kapcsolatban – a füstérzékelő típusairól, a felszerelésük helyéről és az ellenőrzésükről, karbantartásukról. Elérhető továbbá a honlapon egy felkészítő játék is, amely során megtanulhatjuk mi a teendő tűz esetén.