A kiesés szélére sodródott Freddie, a közönségen múlt a sorsa – videók

A győri énekes, Freddie a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában Elvis Presley bőrébe bújt, a Jailhouse Rock című számot adta elő. Korábban volt a nap győztese, most viszont bajba került a műsor végére.

Freddie Elvis Presley egyik leghíresebb számát adta elő a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában.

Freddie komoly kritikákat kapott

Freddie a rock and roll királyaként felszántotta a színpadot a 9. élő show-ban, ám a zsűritagoktól erős kritikákat kapott.

A kiesés szélére is sodródott az énekes, végül a közönség szavazatai őt tartották bent a műsorban, Mészáros Árpád Zsolt számára ért véget a műsor.