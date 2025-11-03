november 3., hétfő

A kiesés szélére sodródott Freddie, a közönségen múlt a sorsa – videók

Újabb fordulót rendeztek a népszerű showműsorban. A győri Freddie Elvis Presleyként állt a Sztárban Sztár All Stars színpadára.

Freddie a kiesés szélére sodródott, de végül versenyben maradt.

Fotó: Kisalföld-archívum

A győri énekes, Freddie a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában Elvis Presley bőrébe bújt, a Jailhouse Rock című számot adta elő. Korábban volt a nap győztese, most viszont bajba került a műsor végére.

Freddie
Freddie Elvis Presley egyik leghíresebb számát adta elő a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában.

Freddie komoly kritikákat kapott

Freddie a rock and roll királyaként felszántotta a színpadot a 9. élő show-ban, ám a zsűritagoktól erős kritikákat kapott. 

A kiesés szélére is sodródott az énekes, végül a közönség szavazatai őt tartották bent a műsorban, Mészáros Árpád Zsolt számára ért véget a műsor.

 

 

