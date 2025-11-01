Egy évvel ezelőtt hunyt el a Rábaköz legendás polgármestere

Egy évvel ezelőtt meghalt Fodor József, Osli polgármestere. Falujáért fáradhatatlanul tevékenykedő, lehetetlent nem ismerő községvezető volt. Fodor József halála megrendítette Osli közösségét és családjával együtt a helyiek is őszinte szívvel gyászolták. És nem felejtik el, nevükben dr. Varga József, a gyerekkori jó barát, helytörténeti kutató, Osli díszpolgára írt megemlékező sorokat a néhai polgármesterről.

"Egy éve annak, hogy a rendszerváltás után hivatalba lépett legelső polgármesterek egyikének, a 34 éven át lelkiismeretesen tevékenykedő, csöndes szavú, de határozott, a helyiek bizalmát rendületlenül bíró önkormányzati vezető szemét simította le immár örök álomra az Isten rendelése. Döbbenten és szomorúan álltunk akkor Osli község polgármesterének, Fodor Józsefnek halálhíre hallatán.

Váratlan volt mindannyiunk számára a lesújtó hír, hisz az önkormányzati választások előtt még tele voltál tervekkel. Amikor rákérdeztem, miért nem a pihenést választottad, hosszan soroltad Osli gazdagítása érdekében tervezett elképzeléseidet. Legelsőként az Oslit Kapuvárral összekötő út rendbetételét hoztad elő. Aztán a választások után - sok teendőd mellett - lelkesen támogattad a szülőfalunk legelső saját plébánosáról szóló tanulmány megjelentetését, sőt emléktábla állítását is. Érdekelt Osli múltja, mindig szívesen fogadtad a faluból elszármazottakat éppúgy, mint az Osli iránt érdeklődő ide látogatókat. Kiemelten odafigyeltél minden olyan rendezvényre, mellyel emelni lehetett Osli ismertségét, az itt lakók lokálpatriotizmusát, erősíteni lehetett a szülőfalu iránti szeretetet. Odaadó híve voltál falunknak, lelkes pártfogója a jelent gazdagító, jövőt formáló gondolatoknak.

Jó vezető voltál. Ez már fiatal építési vállalkozó korodban is megmutatkozott. Megfontolt és előrelátó döntéseket hoztál. Vezetői tudásodat, képességeidet nem európai színvonalú intézményekben szerezted és gazdagítottad, az élet iskolája tanított meg arra, miként kell reális célokat kitűzni, józan és előremutató döntéseket hozni, miként kell becsülettel élni és dolgozni a faluközösségért.