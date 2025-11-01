Már nem csak a késéseknél fizet a MÁV - videó

Objektív felelősséget vezet be a vasúttársaság: most már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is fizet a MÁV. Azt, hogy mennyi késési biztosítást fizetett a szolgáltató a főszezonban arról korábbi cikkünkben írtunk.

Fizet a MÁV, ha hiányzik a vasúti kocsi amire szól a jegy. Forrás: Kisalföld archívum

A MÁV vezérigazgatója videóüzenetben mondta el, hogy a Dunakeszi Járműjavító kényszerű leállása a MÁV-csoportot is nehéz helyzetbe hozza. A Vasúti kocsik karbantartása lelassult, így hamar kimerül az a tartalékflotta, amelyből a hirtelen műszaki meghibásodás vagy baleset miatt kivont vasúti kocsikat eddig pótolni tudták.

Ezért fordulhat elő olyan eset, hogy valaki egy bizonyos – például IC – kocsiba vált jegyet, ám az adott kocsi végül nem található a szerelvényben. Az utas számára azonban mindez természetesen nem vigasz. Épp ezért

november 1-jétől az objektív felelősség elve alapján, 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát

mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de a fenti helyzettel szembesülnek az utazásuk megkezdésekor. (A papíralapú jegyek visszatérítése továbbra is az e-mailes, telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatainkon keresztül lehetséges.)

Nem számít, hogy külső, a MÁV-csoporton kívüli okból következik be a 20 percet meghaladó késés vagy marad ki egy vasúti kocsi a szerelvényből, csak az utassérelem számít, amelyért a MÁV-csoport kér bocsánatot. Nemcsak szóval, hanem tettel: pénzvisszatérítéssel most már a nem teljesülő kocsiösszeállítás esetén is.