Objektív felelősség

7 perce

Már nem csak a késéseknél fizet a MÁV - videó

Címkék#fizet#MÁV#jegy#vasúti kocsi

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója bejelentette, hogy nemcsak a késéseknél fizet a MÁV innentől, hanem akkor is, ha a vasúti kocsi nem található a szerelvényben, amire jegyet váltott az utas.

Kisalföld.hu

Objektív felelősséget vezet be a vasúttársaság: most már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is fizet a MÁV. Azt, hogy mennyi késési biztosítást fizetett a szolgáltató a főszezonban arról korábbi cikkünkben írtunk.

Fizet a MÁV most már ezért is.
Fizet a MÁV, ha hiányzik a vasúti kocsi amire szól a jegy. Forrás: Kisalföld archívum

Hiányzik a vasúti kocsi amire jegyet vettél? Fizet a MÁV

A MÁV vezérigazgatója videóüzenetben mondta el, hogy a Dunakeszi Járműjavító kényszerű leállása a MÁV-csoportot is nehéz helyzetbe hozza. A  Vasúti kocsik karbantartása lelassult, így hamar kimerül az a tartalékflotta, amelyből a hirtelen műszaki meghibásodás vagy baleset miatt kivont vasúti kocsikat eddig pótolni tudták. 

Ezért fordulhat elő olyan eset, hogy valaki egy bizonyos – például IC – kocsiba vált jegyet, ám az adott kocsi végül nem található a szerelvényben. Az utas számára azonban mindez természetesen nem vigasz. Épp ezért 

november 1-jétől az objektív felelősség elve alapján, 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát

 mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de a fenti helyzettel szembesülnek az utazásuk megkezdésekor. (A papíralapú jegyek visszatérítése továbbra is az e-mailes, telefonos vagy személyes  ügyfélszolgálatainkon keresztül lehetséges.) 

Nem számít, hogy külső, a MÁV-csoporton kívüli okból következik be a 20 percet meghaladó késés vagy marad ki egy vasúti kocsi a szerelvényből, csak az utassérelem számít, amelyért a MÁV-csoport kér bocsánatot. Nemcsak szóval, hanem tettel: pénzvisszatérítéssel most már a nem teljesülő kocsiösszeállítás esetén is.

