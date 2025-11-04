45 perce
A Fertő-tó körüli biciklisút teljes szakasza megkapta az 5 csillagos minősítést
A hegykői Hotel HegiQ adott otthont annak a sajtótájékoztatónak, ahol a határon átnyúló, osztrák-magyar Fertő-tó körüli kerékpárút (B10) öt csillagos újraminősítése volt a téma.
Az ADFC, a Német Kerékpáros Szövetség ismételten 5 csillagos minősítéssel ismerte el a Fertő-tó körüli, 120 kilométer hosszú kerékpárutat, immár a teljes, magyar szakaszt is magában foglalva. A határon átnyúló együttműködésnek és az egységes táblarendszernek köszönhetően tó körüli túra nemcsak látványos, hanem példásan szervezett élményt is kínál a bringásoknak A Fertő-tó körüli, B10-es jelzésű kerékpárút második alkalommal kapta meg az ADFC 5 csillagos minősítését, ezzel megerősítve helyét Európa legjobb bringás útvonalai között.
Bringával a Fertő-tó körül
- A Fertő körül egy csodálatos, 120 kilométer hosszú kerékpárút húzódik, amit Európában is jegyzett, magas minősítésű útvonalnak tartanak. Most először történt meg, hogy nemcsak az osztrák, hanem a magyar szakaszt együtt minősítették, ami egy különleges, határon átnyúló szervezeti együttműködés eredménye. A minősítés alapfeltétele volt az osztrák és magyar kerékpáros koordinációs szervezetek közös munkája. Ennek köszönhetően 2025-ben a magyar oldalon is megújult az irányító táblarendszer, amely immár az osztrák számozást, a B10 – Neusiedler See Radweg jelzést viseli - osztotta meg lapunkkal Vissi András, a Scardobona Consulting soproni ügyvezetője.
A Fertő-tó körüli kerékpárút évente több tízezer osztrák, magyar és nemzetközi bringást vonz, ami a helyi gazdaságra is komoly hatással van.
- A kerékpáros turizmus egészséges és fenntartható formája az utazásnak. A bringások aktívak, sokat költenek, miközben felfedezik a kisebb látnivalókat, helyi éttermeket, kávézókat is – hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
Véleménye szerint a mostani elismerés nemcsak a Fertő-tó, hanem az egész magyar kerékpáros turizmus számára is mérföldkő, hiszen egy szép példája annak, hogyan lehet régiók és országok között valódi együttműködést kialakítani. A kerékpárút nemcsak közlekedési, hanem kommunikációs híd is a közösségek között.
Az eseményen részt vett Madarász Losonzy Bálint, a Miniszterelnökség Aktív Mobilitás Főosztályának vezetője is, aki elmondta, hogy a kormány számára kiemelten fontos a kerékpáros turizmus fejlesztése, hiszen egyszerre szolgálja a fenntarthatósági, az egészségmegőrzési és a helyi gazdasági célokat.
- Az elmúlt években több térségben – köztük a Fertő-tó körül – is jelentős fejlesztések valósultak meg. Új kerékpárutak épültek, a meglévő hálózatok pedig egységes jelöléssel és információs táblákkal váltak könnyen követhetővé. A kerékpáros turizmus különlegessége, hogy az aktív kikapcsolódás élményét kínálja. A kerékpározók nem csupán közlekednek, hanem felfedezik a tájat, kapcsolatba kerülnek a helyi értékekkel és közösségekkel. Mivel kisebb távolságokat tesznek meg naponta, mint az autós turisták, sokkal inkább megállnak egy-egy településen, betérnek kávézni, ebédelni, vagy meglátogatják a helyi látnivalókat, tájházakat, templomokat, kilátókat, kisebb múzeumokat. Ezáltal közvetlenül erősítik a helyi vendéglátást és gazdaságot - zárta gondolatait.
A Fertő-tó körüli biciklisút teljes szakasza megkapta az 5 csillagos minősítéstFotók: Rombai Péter