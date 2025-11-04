november 4., kedd

Károly névnap

11°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A kerékpáros turizmus Bundesligája

36 perce

A Fertő-tó körüli biciklisút teljes szakasza megkapta az 5 csillagos minősítést

Címkék#kerékpárút#Fertő#osztrák#magyar

A hegykői Hotel HegiQ adott otthont annak a sajtótájékoztatónak, ahol a határon átnyúló, osztrák-magyar Fertő-tó körüli kerékpárút (B10) öt csillagos újraminősítése volt a téma.

Varga Henrietta

Az ADFC, a Német Kerékpáros Szövetség ismételten 5 csillagos minősítéssel ismerte el a Fertő-tó körüli, 120 kilométer hosszú kerékpárutat, immár a teljes, magyar szakaszt is magában foglalva. A határon átnyúló együttműködésnek és az egységes táblarendszernek köszönhetően tó körüli túra nemcsak látványos, hanem példásan szervezett élményt is kínál a bringásoknak A Fertő-tó körüli, B10-es jelzésű kerékpárút második alkalommal kapta meg az ADFC 5 csillagos minősítését, ezzel megerősítve helyét Európa legjobb bringás útvonalai között.

A Fertő-tó körüli biciklisút teljes szakasza megkapta az 5 csillagos minősítést.
A Fertő-tó körüli biciklisút teljes szakasza megkapta az 5 csillagos minősítést. Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

Bringával a Fertő-tó körül

- A Fertő körül egy csodálatos, 120 kilométer hosszú kerékpárút húzódik, amit Európában is jegyzett, magas minősítésű útvonalnak tartanak. Most először történt meg, hogy nemcsak az osztrák, hanem a magyar szakaszt együtt minősítették, ami egy különleges, határon átnyúló szervezeti együttműködés eredménye. A minősítés alapfeltétele volt az osztrák és magyar kerékpáros koordinációs szervezetek közös munkája. Ennek köszönhetően 2025-ben a magyar oldalon is megújult az irányító táblarendszer, amely immár az osztrák számozást, a B10 – Neusiedler See Radweg jelzést viseli - osztotta meg lapunkkal Vissi András, a Scardobona Consulting soproni ügyvezetője.

A Fertő-tó körüli kerékpárút évente több tízezer osztrák, magyar és nemzetközi bringást vonz, ami a helyi gazdaságra is komoly hatással van.
- A kerékpáros turizmus egészséges és fenntartható formája az utazásnak. A bringások aktívak, sokat költenek, miközben felfedezik a kisebb látnivalókat, helyi éttermeket, kávézókat is – hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.

Véleménye szerint a mostani elismerés nemcsak a Fertő-tó, hanem az egész magyar kerékpáros turizmus számára is mérföldkő, hiszen egy szép példája annak, hogyan lehet régiók és országok között valódi együttműködést kialakítani. A kerékpárút nemcsak közlekedési, hanem kommunikációs híd is a közösségek között.

Az eseményen részt vett Madarász Losonzy Bálint, a Miniszterelnökség Aktív Mobilitás Főosztályának vezetője is, aki elmondta, hogy a kormány számára kiemelten fontos a kerékpáros turizmus fejlesztése, hiszen egyszerre szolgálja a fenntarthatósági, az egészségmegőrzési és a helyi gazdasági célokat. 

- Az elmúlt években több térségben – köztük a Fertő-tó körül – is jelentős fejlesztések valósultak meg. Új kerékpárutak épültek, a meglévő hálózatok pedig egységes jelöléssel és információs táblákkal váltak könnyen követhetővé. A kerékpáros turizmus különlegessége, hogy az aktív kikapcsolódás élményét kínálja. A kerékpározók nem csupán közlekednek, hanem felfedezik a tájat, kapcsolatba kerülnek a helyi értékekkel és közösségekkel. Mivel kisebb távolságokat tesznek meg naponta, mint az autós turisták, sokkal inkább megállnak egy-egy településen, betérnek kávézni, ebédelni, vagy meglátogatják a helyi látnivalókat, tájházakat, templomokat, kilátókat, kisebb múzeumokat. Ezáltal közvetlenül erősítik a helyi vendéglátást és gazdaságot - zárta gondolatait.

A Fertő-tó körüli biciklisút teljes szakasza megkapta az 5 csillagos minősítést

Fotók: Rombai Péter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu