Az ADFC, a Német Kerékpáros Szövetség ismételten 5 csillagos minősítéssel ismerte el a Fertő-tó körüli, 120 kilométer hosszú kerékpárutat, immár a teljes, magyar szakaszt is magában foglalva. A határon átnyúló együttműködésnek és az egységes táblarendszernek köszönhetően tó körüli túra nemcsak látványos, hanem példásan szervezett élményt is kínál a bringásoknak A Fertő-tó körüli, B10-es jelzésű kerékpárút második alkalommal kapta meg az ADFC 5 csillagos minősítését, ezzel megerősítve helyét Európa legjobb bringás útvonalai között.

A Fertő-tó körüli biciklisút teljes szakasza megkapta az 5 csillagos minősítést. Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

Bringával a Fertő-tó körül

- A Fertő körül egy csodálatos, 120 kilométer hosszú kerékpárút húzódik, amit Európában is jegyzett, magas minősítésű útvonalnak tartanak. Most először történt meg, hogy nemcsak az osztrák, hanem a magyar szakaszt együtt minősítették, ami egy különleges, határon átnyúló szervezeti együttműködés eredménye. A minősítés alapfeltétele volt az osztrák és magyar kerékpáros koordinációs szervezetek közös munkája. Ennek köszönhetően 2025-ben a magyar oldalon is megújult az irányító táblarendszer, amely immár az osztrák számozást, a B10 – Neusiedler See Radweg jelzést viseli - osztotta meg lapunkkal Vissi András, a Scardobona Consulting soproni ügyvezetője.

A Fertő-tó körüli kerékpárút évente több tízezer osztrák, magyar és nemzetközi bringást vonz, ami a helyi gazdaságra is komoly hatással van.

- A kerékpáros turizmus egészséges és fenntartható formája az utazásnak. A bringások aktívak, sokat költenek, miközben felfedezik a kisebb látnivalókat, helyi éttermeket, kávézókat is – hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.

Véleménye szerint a mostani elismerés nemcsak a Fertő-tó, hanem az egész magyar kerékpáros turizmus számára is mérföldkő, hiszen egy szép példája annak, hogyan lehet régiók és országok között valódi együttműködést kialakítani. A kerékpárút nemcsak közlekedési, hanem kommunikációs híd is a közösségek között.

Az eseményen részt vett Madarász Losonzy Bálint, a Miniszterelnökség Aktív Mobilitás Főosztályának vezetője is, aki elmondta, hogy a kormány számára kiemelten fontos a kerékpáros turizmus fejlesztése, hiszen egyszerre szolgálja a fenntarthatósági, az egészségmegőrzési és a helyi gazdasági célokat.