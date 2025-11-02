Ilyen még nem volt, ingyen igényelhetsz esővízgyűjtőt Győrben

A klímaváltozás okozta problémákra hívja fel a győri önkormányzat, esővízgyűjtőket oszt szét a lakosság számára.

200 darab esővízgyűjtőt oszt szét Győr. Forrás: Shutterstock

Egyre kevesebb a csapadék, esővízgyűjtővel maradhat abból, ami esik

Tehermentesíthetjük a csatornarendszert a felhőszakadások idején.

Költséghatékony megoldás kertünk, növényeink öntözésére a száraz időszakokban.

Csökken a vízpazarlás, így hozzájárulunk a természeti erőforrások, például az ivóvíz-készletünk megőrzéséhez is.

Az esővíz természetes tápanyagokban gazdag és mentes a káros anyagoktól (pl. klór). Az esővíz lágyabb, mint a csapvíz, így kevésbé terheli a növényeket.

Az esővízgyűjtő UV-stabil polietilén anyaga ellenáll az időjárásnak, így hosszú éveken át használható.

Regisztrálni kizárólag győri lakcímmel lehet november 30-ig. Egy ingatlanra/társasházra (maximum 8 lakásos) egy esővízgyűjtő edény igényelhető.

Az igénylő köteles az esővízgyűjtőt saját költségen beépíteni és rendeltetésszerűen használni.

Az igénylő a regisztrációval vállalja, hogy az esővízgyűjtő átvételtől számított 15 napon belül a [email protected] e-mail címre megküldött fényképpel igazolja annak telepítését és legalább 3 éven keresztül fenntartja, valamint hozzájárul ennek az állapotnak az esetleges helyszíni ellenőrzéséhez, amennyiben az önkormányzat ezt előírja.

Az igénylő vállalja továbbá, hogy az esővízgyűjtő hordót átveszi az erre kijelölt helyen és időpontban és aláírja az átvételt igazoló dokumentációt, valamint saját költségen beépíti az igényelt esővízgyűjtő hordót és azt rendeltetésszerűen használja, továbbá azt is vállalja, hogy az átvételkor kapott edukációs matricát közterületről jól látható helyen elhelyezi.

A további részleteket ITT>> találod.