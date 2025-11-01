21 perce
Ennyi késési biztosítást fizetett a MÁV a főszezonban
Közel félmilliárd forint értékben fizette vissza a jegyár felét az utasoknak a MÁV.
A 10 miniszteri vállalás keretében elindított késési biztosítás nyár eleji bevezetése óta az elmúlt, szűk 5 hónapban több, mint 760 ezer esetben, mintegy félmilliárd forint értékben fizettük vissza a jegyár felét utasainknak, miután a járatuk (vonatuk vagy buszuk) 20 percnél többet késett –írja facebook posztjában Hegyi Zsolt a MÁV-Csoport vezérigazgatója.
Mint fogalmaz: természetesen egy vasutasnak, volánosnak minden késés sok, de a kép teljességéhez hozzátartozik, hogy ez az összeg elmarad azoktól a számításoktól, amelyek a 2024-es főszezon késési adataira alapoztunk: a kérdéses időszak jegyárbevételének mindössze 1,3%-át tette ki. A késések számát és arányát ugyanis igyekszünk többféle tudatos beavatkozással csökkentetni: például a gyorsabb utascserét segítő szektorálás bevezetésével, a járműfordulótervek optimalizálásával, a fejpályaudvari tolatások minimalizálásával, illetve legfőképpen a nagyteljesítményű mozdonyok szolgálatba állításával és a lassújelek felszámolásával.
Ez utóbbiak kedvező hatása már az idei nyári főszezon, javuló késési adataiban is megmutatkoztak.
A késési biztosítás az utas felé bocsánatkérés, nekünk, a MÁV-csoportnál dolgozóknak pedig ösztönzés, hogy a különféle késések okát minél pontosabban megértsük, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel mindent elkövessünk a visszaszorításukért. Hamarosan beszámolok arról, milyen további intézkedéseket hajtunk végre a pontosság javításáért!