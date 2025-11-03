november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszatér a műalkotás

1 órája

Évtizedek óta eltűntnek hitt kincs került elő a Kisalföldön, kiderült, hol volt

Címkék#plébános#Rábacsanak#Varga Gábor#Schima A Bandi#örökmécses#iparművész

Schima A. Bandi alkotása, egy örökmécses tartó díszítette egykor a rábacsanaki templomot. Az alkotás azonban évtizedekkel ezelőtt eltűnt, a helyiek nem tudtak sorsáról. A napokban azonban előkerült és visszatér eredeti helyére az elveszett kincs.

Cs. Kovács Attila

Ipartörténeti szenzáció színhelye lesz hamarosan a rábacsanaki Keresztelő Szent János templom. A szentélybe visszakerül a győri iparművész, Schima A. Bandi egy jelentős alkotása, az örökmécses tartó. A helyiek évtizedek óta nem tudtak az elveszett kincsről semmit és csak a legidősebbek emlékeiben élt, hogy valaha templomukat díszítette. Nyomtalanul eltűnt ugyanis hiába keresték, nem találtak rá az örökmécses tartóra.

Elveszett kincs - A rábacsanaki templomból az örökmécses tartó évtizedekkel ezelőtt tűnt el. Most visszakerül eredeti helyére.
Elveszett kincs - A rábacsanaki templomból az örökmécses tartó évtizedekkel ezelőtt tűnt el. Most visszakerül eredeti helyére. 

Visszatér az elveszett kincs

A napokban Varga Gábor egyedi plébániai kormányzó arról értesítette portálunkat, hogy az örökmécses tartó megvan és rövidesen ismét a rábacsanaki templomban lesz. Gábor atya érdeklődésünkre néhány mondattal vázolta, mi is történt. Eszerint a tartót egy, a faluban szolgáló plébános vette magához, egyelőre azt nem tudni, hogy milyen megfontolásból. Talán, hogy biztonságban megőrizze. Később aztán a dísztárgy elfelejtődött, és a plébános halála után az örököseihez került.

– Schima Bandi tervei, az örökmécses tartó dokumentációja a győri Rómer Flóris Múzeumban megtalálható volt. A sorsáról azonban senki nem tudott. A közelmúltban azonban megkeresett az atya rokona, hogy szívesen visszaadná az egyházközségnek. Természetesen örömmel fogadjuk és remélem, hogy a napokban az átadás is megtörténhet. Dr. Pápai Emese muzeológus, aki kutatja Schima Bandi munkásságát, fotók alapján azonosította a kincset. Nagyon örülünk neki és hálásak vagyunk, hogy a történet így alakult-jegyezte meg Varga Gábor.

Varga Gábor a templomról elmondta, hogy 1922-ben az akkori plébános, Németh Pál atya kezdeményezésére a régi templomot lebontották – mivel szűkösnek bizonyult - és elkezdték építeni a ma is látható épületet. 1925-ben készült el, november 15-én áldották meg. Később, 1932-ben nemes adományokból impozáns főoltárat emeltek, június 26-án a templom belső értékeivel együtt Grősz József püspök szentelte fel.

A templom díszítésen, berendezéseinek elkészítésében több alkalommal is dolgozott Schima A. Bandi iparművész. Ő készítette a templom áldoztatórácsát, a keresztelőkút fedelét és az aranyozott bronz sekrestyecsengőt. 

Egy régi fotón jól látható az örökmécses tartó a rábacsanaki templomban.

– A régi leírások és a művész tervei alapján tudtunk az ezüstözött vörösrézből készült, 80 centiméter magas, mintegy 45 centiméter átmérőjű örökmécsesről. Ez az egyedi darab még a régi fényképeken látható. Az örökmécses a 1970-es években leesett és megsérült, egy ideig a templom padlásán őrizték, ahonnan később ismeretlen helyre került. A templom centenáriumára készülve – a több helyen meghirdetett plakátok és felhívások nyomán egy egykor Rábacsanakon szolgáló plébános, Bella Alajos atya unokaöccse keresett meg azzal, hogy nagybátyja hagyatékából mind a mai napig őrzik az eredeti Schima A. Bandi örökmécsest. A kapcsolatfelvétel után dr. Pápai Emese, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársa, akinek az idén jelent meg tanulmánykötete Schima A. Bandi iparművész rábaközi alkotásai címmel, a fényképek és az eredeti tervek alapján egyértelműen beazonosította a műalkotást-tájékoztatott Gábor atya.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu