Évtizedek óta eltűntnek hitt kincs került elő a Kisalföldön, kiderült, hol volt

Ipartörténeti szenzáció színhelye lesz hamarosan a rábacsanaki Keresztelő Szent János templom. A szentélybe visszakerül a győri iparművész, Schima A. Bandi egy jelentős alkotása, az örökmécses tartó. A helyiek évtizedek óta nem tudtak az elveszett kincsről semmit és csak a legidősebbek emlékeiben élt, hogy valaha templomukat díszítette. Nyomtalanul eltűnt ugyanis hiába keresték, nem találtak rá az örökmécses tartóra.

Elveszett kincs - A rábacsanaki templomból az örökmécses tartó évtizedekkel ezelőtt tűnt el. Most visszakerül eredeti helyére.

Visszatér az elveszett kincs

A napokban Varga Gábor egyedi plébániai kormányzó arról értesítette portálunkat, hogy az örökmécses tartó megvan és rövidesen ismét a rábacsanaki templomban lesz. Gábor atya érdeklődésünkre néhány mondattal vázolta, mi is történt. Eszerint a tartót egy, a faluban szolgáló plébános vette magához, egyelőre azt nem tudni, hogy milyen megfontolásból. Talán, hogy biztonságban megőrizze. Később aztán a dísztárgy elfelejtődött, és a plébános halála után az örököseihez került.

– Schima Bandi tervei, az örökmécses tartó dokumentációja a győri Rómer Flóris Múzeumban megtalálható volt. A sorsáról azonban senki nem tudott. A közelmúltban azonban megkeresett az atya rokona, hogy szívesen visszaadná az egyházközségnek. Természetesen örömmel fogadjuk és remélem, hogy a napokban az átadás is megtörténhet. Dr. Pápai Emese muzeológus, aki kutatja Schima Bandi munkásságát, fotók alapján azonosította a kincset. Nagyon örülünk neki és hálásak vagyunk, hogy a történet így alakult-jegyezte meg Varga Gábor.

Varga Gábor a templomról elmondta, hogy 1922-ben az akkori plébános, Németh Pál atya kezdeményezésére a régi templomot lebontották – mivel szűkösnek bizonyult - és elkezdték építeni a ma is látható épületet. 1925-ben készült el, november 15-én áldották meg. Később, 1932-ben nemes adományokból impozáns főoltárat emeltek, június 26-án a templom belső értékeivel együtt Grősz József püspök szentelte fel.

A templom díszítésen, berendezéseinek elkészítésében több alkalommal is dolgozott Schima A. Bandi iparművész. Ő készítette a templom áldoztatórácsát, a keresztelőkút fedelét és az aranyozott bronz sekrestyecsengőt.