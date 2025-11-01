november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlanajánló

1 órája

Azt hihetnéd, mediterrán szigeten vagy, pedig ez a ház eladó 295 millióért Győrben - fotók

Címkék#pálma#hangulat#medence#robotfűnyíró

Gyakran bukkanunk különleges házakra. Hoztunk most egy igazán különleges eladó ingatlant.

Kisalföld.hu
Azt hihetnéd, mediterrán szigeten vagy, pedig ez a ház eladó 295 millióért Győrben - fotók

Pálma és olajfák a kertedben.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Bár a képek becsapósak lehetnek, az eladó ingatlan Győrben található, nem pedig egy mediterrán szigeten. 

Hoztunk most egy igazán különleges eladó ingatlant.
Hoztunk most egy igazán különleges eladó ingatlant.
Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó ingatlan Győrben

Győr-Szabadhegyen, új kialakítású utcában eladó egy 2 szintes, magas minőségi színvonalon kivitelezett, újszerű családi ház. Az ingatlan teljes alapterülete 201 m², mely 156 m² lakótérből és egy 45 m²-es, háromállásos, fűtött garázsból áll. 2019-ben épült, 38-as klíma tégla felhasználásval, mediterrán hangulatát a tetőszerkezet kialakítása, az 528 m²-es saroktelek igényes parkosítása, valamint a pálma- és olajfák teszik különlegessé. Az udvar öntözőrendszerrel és robotfűnyíróval felszerelt, amin egy könnyűszerkezetes 15 m²-es tárolóépület mellett vízforgatós, hőszivattyús fűtéssel működő medence is megtalálható, a garázsban szauna beépítése valósult meg. A terasz burkolata WPC, a medence fedése mozgatható.

Ára: 295 000 000 Ft

Pálma- és olajfákkal együtt eladó ez a győri ház

Fotók: ingatlanbazar.hu

További képek és információk az ingatlanbazár oldalán olvashatók

Nemrégiben arról írtunk hogy a belvárosban egy egész üzletsor eladó.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu