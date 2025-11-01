Azt hihetnéd, mediterrán szigeten vagy, pedig ez a ház eladó 295 millióért Győrben - fotók

Bár a képek becsapósak lehetnek, az eladó ingatlan Győrben található, nem pedig egy mediterrán szigeten.

Hoztunk most egy igazán különleges eladó ingatlant.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó ingatlan Győrben

Győr-Szabadhegyen, új kialakítású utcában eladó egy 2 szintes, magas minőségi színvonalon kivitelezett, újszerű családi ház. Az ingatlan teljes alapterülete 201 m², mely 156 m² lakótérből és egy 45 m²-es, háromállásos, fűtött garázsból áll. 2019-ben épült, 38-as klíma tégla felhasználásval, mediterrán hangulatát a tetőszerkezet kialakítása, az 528 m²-es saroktelek igényes parkosítása, valamint a pálma- és olajfák teszik különlegessé. Az udvar öntözőrendszerrel és robotfűnyíróval felszerelt, amin egy könnyűszerkezetes 15 m²-es tárolóépület mellett vízforgatós, hőszivattyús fűtéssel működő medence is megtalálható, a garázsban szauna beépítése valósult meg. A terasz burkolata WPC, a medence fedése mozgatható.

Ára: 295 000 000 Ft