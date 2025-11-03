november 3., hétfő

Vélemény

1 órája

Az écsi csata

Az 1956. november 8-én történt heroikus pillanatokról egyelőre emléktábla sem tanúskodik a Győr közeli Écsen.

Szeghalmi Balázs

Hatvankilenc éve ezekben az órákban kaphatta Szigethy Attila a telefont Záhonyból: a magyar forradalom és szabadságharc órái meg vannak számlálva, a szovjet tankok és harckocsik konvoja bevetésre kész a határnál. Tudjuk, mi történt 1956. november 4-én; ahogy a téli köpenyt öltött, havas Győrt elfoglalták a szovjet páncélosok, most is sokkoló a régi fotókon.

Az écsi csata napjainkban - 1956. november 8-án itt ütköztek meg a magyar nemzetőrök és a szovjet páncélosokkal. Az akció végén 17 magyar túsz szabadult ki.

Az écsi csata magyar hőseit remélhetőleg nem felejti el az utókor

Múltkor baráti chatcsoportban került szóba, hogy nehéz őszintén örülni a történelmünknek: 1848/49-ben és 1956-ban is elbuktunk. Ha a fekete-fehér tényeket nézzük, bajos vitatkozni, ha mélyebbre megyünk mindkét történelmi eseménysorban – azért igenis akadnak momentumok, melyekre büszkék lehetünk. 1956 kapcsán nem lehet elégszer hangsúlyozni: hazánk fiataljai keltek fel elsőként a kommunista önkénnyel szemben a második világháború után Európában. Sőt, 1956. november 4. után is akadnak olyan mozzanatok, melyekre jó szívvel emlékezhetünk.

1956. november 8-án az écsi vasútállomáson főként tatabányai bányászokból álló nemzetőrök útját állták egy páncélosokból álló szovjet konvojnak. A forradalom vérbe fojtása után négy nappal 45 perces tűzpárbaj alakult ki a két csoport között. A nemzetőrök 17 magyar foglyot szabadítottak ki, a tűzharcban életét vesztette egy 20 éves bányász. Nyírádi József az écsi temetőben nyugszik; a helyiek hét évtizede gondozzák a hős fiatalember sírját. A kiszabadított magyar foglyok között volt a hazai traumatológia későbbi professzora, dr. Nemes György is, aki orvostanhallgatóként segített a forradalom sebesültjein.

Bár eltelt 35 év a rendszerváltás óta, ezekről a heroikus pillanatokról egyelőre emléktábla sem tanúskodik az écsi vasútállomás környékén. Remélhetőleg nem sokáig, s jövőre, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján már mementó őrzi majd Aba Mihály, Kovácshegyi Szilveszter és nemzetőrtársaik halálmegvető bátorsággal végbevitt szabadítási akcióját.

 

