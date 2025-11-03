V. Diabétesz Nap az egészségmegőrzésért - podcast

Szűrések és vizsgálatok, előadások és felmérések várják a november 9-én kilátogatókat az V. Diabétesz Napon. Akár diabétesz előtt álló személyeknek is, külön azoknak is, akik a betegséggel élnek együtt. Más a szűrés ugyanis a két különböző állapotnál. Délelőtt inkább az idősebbeknek, délután petig a gyermekeknek, fiataloknak kedveznek, kiállítókkal is készülnek. Diabétesznapi megemlékezéssel kezdenek, folytatása egy előadás a diabétesz és a munka összeegyeztetéséről. Életmódvezetési tanácsokkal és dietetikai tanácsadással is készülnek. Délben ebédet adnak, majd délután újabb előadásokkal folytatják. A programot DIABULIval zárják, ahogy azt korábban meg is írtuk.

Diabétesz Nap: Venesz László, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Diabetes Egyesületének elnöke és dr. Zsigó-Ambrus Flóra gyermekgyógyász szakorvos jelölt

Fotó: Csapó Balázs

Hallgassa meg részletes podcastunkat az eseményről:

A Diabétesz Nap plakátja és részletes programok: