V. Diabétesz Nap az egészségmegőrzésért - podcast
Legújabb podcastunkban Venesz Lászlóval, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Diabetes Egyesületének elnökével és dr. Zsigó-Ambrus Flóra gyermekgyógyász szakorvos jelölttel beszélgettünk.
Szűrések és vizsgálatok, előadások és felmérések várják a november 9-én kilátogatókat az V. Diabétesz Napon. Akár diabétesz előtt álló személyeknek is, külön azoknak is, akik a betegséggel élnek együtt. Más a szűrés ugyanis a két különböző állapotnál. Délelőtt inkább az idősebbeknek, délután petig a gyermekeknek, fiataloknak kedveznek, kiállítókkal is készülnek. Diabétesznapi megemlékezéssel kezdenek, folytatása egy előadás a diabétesz és a munka összeegyeztetéséről. Életmódvezetési tanácsokkal és dietetikai tanácsadással is készülnek. Délben ebédet adnak, majd délután újabb előadásokkal folytatják. A programot DIABULIval zárják, ahogy azt korábban meg is írtuk.
Hallgassa meg részletes podcastunkat az eseményről:
A Diabétesz Nap plakátja és részletes programok:
