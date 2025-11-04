Megnyílt Győr legújabb benzinkútja és autómosója

Még januárban írtunk arról portálunkon, hogy valami épül és készül a városban. Akkor ezt írtuk: automata benzinkút és autómosó épül Győrben, az OBI barkácsáruházzal szemben, a Kentucky Fried Chicken mellett, a Vágóhíd utcánál.

Automata benzinkút és autómosó nyitott a folyók városában. Forrás: Cash Kút Benzinkút és Autómosó közösségi oldala

Megnyitott az új benzinkút és autómosó Győrben

A Cash Kút Benzinkút és Autómosó nyitási akciókkal kedveskedik, melynek részleteiről a kiemelt szavakra kattintva olvashatsz bővebben.