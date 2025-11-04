november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tankolás és mosás

1 órája

Megnyílt Győr legújabb benzinkútja és autómosója

Címkék#benzinkút#autómosó#győr

Újabb jó hír az autósoknak. Benzinkút és autómosó nyitott meg Győrben, az OBI és az Interspar mellett.

Kisalföld.hu

Még januárban írtunk arról portálunkon, hogy valami épül és készül a városban. Akkor ezt írtuk: automata benzinkút és autómosó épül Győrben, az OBI barkácsáruházzal szemben, a Kentucky Fried Chicken mellett, a Vágóhíd utcánál.

Automata benzinkút és autómosó várja a győrieket.
Automata benzinkút és autómosó nyitott a folyók városában. Forrás: Cash Kút Benzinkút és Autómosó közösségi oldala

Megnyitott az új benzinkút és autómosó Győrben

A Cash Kút Benzinkút és Autómosó nyitási akciókkal kedveskedik, melynek részleteiről a kiemelt szavakra kattintva olvashatsz bővebben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu