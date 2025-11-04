Tankolás és mosás
1 órája
Megnyílt Győr legújabb benzinkútja és autómosója
Újabb jó hír az autósoknak. Benzinkút és autómosó nyitott meg Győrben, az OBI és az Interspar mellett.
Még januárban írtunk arról portálunkon, hogy valami épül és készül a városban. Akkor ezt írtuk: automata benzinkút és autómosó épül Győrben, az OBI barkácsáruházzal szemben, a Kentucky Fried Chicken mellett, a Vágóhíd utcánál.
Megnyitott az új benzinkút és autómosó Győrben
A Cash Kút Benzinkút és Autómosó nyitási akciókkal kedveskedik, melynek részleteiről a kiemelt szavakra kattintva olvashatsz bővebben.
