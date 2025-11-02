november 2., vasárnap

Achilles névnap

20°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jeles jubileum

53 perce

Bécs idén egyetlen nagy keringőtérré válik

Címkék#bécs#zeneakadémia#Ausztria

Ha a keringőre gondolunk, előbb-utóbb mindenkinek Johann Strauss jut eszébe. 2025-ben Bécsben minden róla szól: az év során a város a zeneszerző születésének 200. évfordulóját ünnepli, és a jubileum alkalmából számtalan kulturális programmal találkozhatnak a látogatók.

Kisalföld.hu

Johann Strauss tizenöt operettet komponált, amelyek közül több is új életre kelt az ünnepi évben. Így csendül fel a - teljesség igénye nélkül - a Denevér az Operában, a maga klasszikus formájában, Strauss viharos álarcosbálja az Egy éjszaka Velencében pedig a Volksoperben, Bécs második legnagyobb operaházában. 

200 éves Strauss – zenés születésnapi ünnepség Bécsben. Fotó: Martina Draper

A klasszikus előadások mellett Strauss zenéje modern formában is életre kel: a városban fényinstallációk, immerszív színházi élmények és park-koncertek színesítik az ünnepi programsorozatot. A Rathausparkban Strauss dallamaira épülő szabadtéri koncerteket hallhat a közönség, míg a bécsi zeneakadémiák hallgatói mesterséges intelligencia segítségével komponáltak új műveket a zeneszerző stílusában.

A zenei és kulturális események mellett Bécs szimbolikus gesztussal is tisztelgett Strauss előtt: a schönbrunni állatkerben örökbe fogadott egy denevért, a talán egyik leghíresebb operett emlékére. 
Strauss munkásságának egyik legfontosabb öröksége a tánczene. Művei olyan szintre emelték a keringőt, hogy az a szimfonikus zenével vetekszik. Számos bálra írt kompozícióival több mint öt évtizeden át meghatározta a bécsi bálkultúrát, és a hatása ma is érezhető minden egyes lépésben, ahol a város ritmusa waltzra vált.

 ©  Martina Draper

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu